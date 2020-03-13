Eşi barışma teklifini kabul etmedi kendini yaktı
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Metek Mahallesinde boşanmak üzere olduğu eşinin barışma teklifinde bulunan Enes Y. (40) eşi barışmayı kabul etmeyince üzerine benzin dökerek kendisini yaktı.
13.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:46
DÜZCE(İHA) – Düzce 'nin Metek Mahallesinde boşanmak üzere olduğu eşinin barışma teklifinde bulunan Enes Y. (40) eşi barışmayı kabul etmeyince üzerine benzin dökerek kendisini yaktı. Vücudunda yanıklar oluşan Enes Y. tedavi altına alındı.
Olay gece saatlerinde Düzce Metek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Enes Y. evi terk ederek akrabalarının evine giden eşi G. Y.'yi arayarak evinin önünde olduğunu ve barışmak istediğini söyledi. Enes Y. eşine binadan çıkmazsa kendisini yakacağını belirtti. Barışma teklifini kabul etmeyen eşi binadan çıkmayınca Enes Y. yanında getirdiği bidondaki benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Etrafta bulunan vatandaşların müdahalesi ile yangın söndürüldü. Vücudunda yanıklar oluşan Enes Y. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinde incelemede bulunarak inceleme başlattı. - DÜZCE
Olay gece saatlerinde Düzce Metek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Enes Y. evi terk ederek akrabalarının evine giden eşi G. Y.'yi arayarak evinin önünde olduğunu ve barışmak istediğini söyledi. Enes Y. eşine binadan çıkmazsa kendisini yakacağını belirtti. Barışma teklifini kabul etmeyen eşi binadan çıkmayınca Enes Y. yanında getirdiği bidondaki benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Etrafta bulunan vatandaşların müdahalesi ile yangın söndürüldü. Vücudunda yanıklar oluşan Enes Y. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinde incelemede bulunarak inceleme başlattı. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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