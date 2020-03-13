Eşi barışma teklifini kabul etmeyince kendini yaktı
DÜZCE'de, evini terk eden eşini barışmaya ikna edemeyen Enes Y.(40), üzerine benzin döküp, ateşe verdi.
13.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:46
DÜZCE'de, evini terk eden eşini barışmaya ikna edemeyen Enes Y.(40), üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Vücudunda yanıklar oluşan Enes Y., tedavi altına alındı.
Düzce Metek Mahallesi'nde yaşanan olay şöyle meydana geldi. 2 çocuk annesi G.Y., evini terk ederek, akrabalarının yanına yerleşti. Enes Y. de gece yarısı eşinin olduğu evin önüne gitti. Telefonla aradığı eşine barışmak istediğini söyledi. Kadının, barışma telfini kabul etmemesi üzerine yanında bidonla getirdiği benzini üzerine döküp, ateşe verdi.Vatandaşların ihbarıyla gelen yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Enes Y., Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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