Eşi başkasıyla kaçan 67 yaşındaki Kemal amcanın tapusunu Esra Erol kurtardı

67 yaşındaki Kemal Açıkgöz, kendisinden 29 yaş küçük eşinin kendisine ihanet edip başka birisiyle kaçtığını Esra Erol'da programında öğrendi. Açıkgöz, gerçekleri öğrendikten sonra eşine verdiği tapuyu da geri alarak tel celsede 9 yıllık evliliği bitirdi.Esra Erol'da programına katılan Kemal Açıkgöz (67), eşi Hüsne Açıkgöz'ün (38) Kasım ayından beri kayıp olduğunu ve giderken yanında bir miktar nakit parayı ve rahmetli kızından hatıra birkaç parça ziynet eşyasını da götürdüğünü iddia etti. Eşi vefat ettikten sonra ikinci evliliğini Hüsne Açıkgöz ile yaptığını belirten Kemal Açıkgöz, 9 yıllık evlilikleri döneminde eşine her türlü fedakarlığı yaptığını ve ona arsasının tapusunu da verdiğini söyledi. Açıkgöz'ün açıklamaları üzerine kısa sürede bulunan Hüsne Açıkgöz programa katılarak hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Fakat gelen ihbarlarda Hüsne Açıkgöz'ün M.Ö. isimli şahısla Ankara 'ya kaçtığı ve bir süre birlikte yaşadığı bilgisi yer alıyordu. Esra Erol'da ekibi Ankara'ya giderek Hüsne Açıkgöz ve sevgilisi M.Ö. ile birlikte yaşadıkları evi bulup ev sahipleriyle konuştu.Gerçeklerin Esra Erol'da ortaya çıkmasının ardından köşeye sıkışan Hüsne Açıkgöz, teker teker her şeyi itiraf etti. Yayına bağlanan sevgilisi M.Ö. ise Hüsne Açıkgöz'ü hiç tanımadığını savundu. İhanete uğradığını öğrenen Kemal Açıkgöz eşi Hüsne Açıkgöz'den bir an önce boşanmak istediğini ifade ederek onun üzerine yaptığı tapuyu da geri istedi.Eşine ihanet ettiği ortaya çıkan Hüsne Açıkgöz ise tapuyu eşi Kemal Açıkgöz'e geri vermeyi kabul etti. Hazırlanan protokolde arsanın iadesi taahhüdü maddesi eklendi. Bugün Küçükçekmece Adliyesinde görülen davada 9 yıllık evlilik tek celsede bitti. Tapusunu geri alan Kemal Açıkgöz ise Esra Erol'a teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL