Eşi, Bir Erkekle Sarmaş Dolaş Görüntülenen Emre Aşık Sessizliğini Bozdu

Geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Aşık'ın bir adamla sarmaş dolaş görüntülenmesinin ardından Emre Aşık, avukatı Funda Sadıkahmet Alp aracılığıyla bir açıklama yaptı. Aşık'ın avukatı Alp yaptığı yazılı açıklamada müvekkili adına bugün Yağmur Aşık'a boşanma davası açtıklarını duyurdu.

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"ÇOCUKLAR İÇİN SUSMAYI TERCİH ETMİŞTİR"

Avukat Funda Sadıkahmet Alp yaptığı açıklamada "Müvekkilim Emre Aşık adına 25 Şubat 2019 tarihi itibariyle Yağmur Aşık'a Medeni Kanun'da yer alan hükümler çerçevesinde boşanma davası açmış bulunmaktayız. Bir süredir görsel ve yazılı basında, sosyal medeyada 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece yaşanan onur kırıcı olay sebebiyle sessiz kalmış ve gerekli araştırmalarımızı yaptıktan sonra davamızı açmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı: "Müvekkilim Emre Aşık uzun yıllar Türk futboluna layıkıyla hizmet etmiş ve her daim saygınlığını, efendiliğini kormuş biridir. Zaman zaman davalı tarafından uğradığı haksızlıklar ve iftiralar karşısında derin üzüntü yaşamış ve çocuklar için susmayı tercih etmiştir."

"TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ"

Ayrıca davalı tarafından kendisine FETÖ'cü iftirası atılması ile başlatılan soruşturma sonucunda da takipsizlik kararı verilmiştir. Siz değerli basın mensuplarından ricamız özellikle çocukların daha fazla etkilenmemesi yıpratılmaması ve hukuki sürecin daha sağlıklı yürümesi adına bu konu ile alakalı haber yapılmamasıdır.