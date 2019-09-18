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Talihsiz koca, karısının söylediklerine dayanamayıp kalp krizi geçirdi

Bursa'da 44 yaşındaki Mustafa Uslu, eşinin "Boşanalım" sözlerinden yarım saat sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

18.09.2019 13:28

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşinin boşanmak istediğini söylediği Mustafa Uslu (44), yarım saat sonra, denetimli serbestlık kapsamında temizlik görevlisi olarak çalıştığı caminin bahçesinde fenalaşıp, öldü. Olayı haber alıp camiye gelen eşi Fehime Uslu (37), "Keşke ben ölseydim, sen ölmeseydin" diyerek gözyaşı döktü.

DURUMU CAMİ İMAMI FARK ETTİ

Darp nedeniyle 5 yıl hapis cezası alan, denetimli serbestlik yasasından yararlanıp İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki Göçmen Camii'nde çalışan Mustafa Uslu, cami bahçesinde temizlik yaparken fenalaştı. Durumu fark eden cami imamı, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Uslu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alıp, olay yerine gelen eşi Fehime Uslu, eşinin cansız bedenini görünce, "Keşke ben ölseydim sen ölmeseydin" diyerek gözyaşı döktü.

EVE GELEN EŞİNE "BOŞANALIM" DEMİŞ

Uslu, olaydan yarım saat önce eve gelen eşine 'Boşanalım' dediğini belirtti. Mustafa Uslu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Talihsiz koca, karısının söylediklerine dayanamayıp kalp krizi geçirdi

Mustafa Uslu, İnegöl, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(40)
ADAM:Kurşuna gerek yok sözlerin yeter.
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SAHTTEKAR:bak bak bir de utanmadan demiş ki sen öleceğine ben ölseydim demiş.
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GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Dünyada karı dırdırı. ahrette sorgu çekmesi çok zor. isterse süper okumuş olsun o katekoriye göre dırdırı olur. tabi olması normal fıtrat gereği. erkeğede sabır imtihan gereğidir. belkide cenneti bu yönden kazanacak günümüz bey namaz erkekleri. onun için sabır SABIR
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ADINIZI YAZIN:bırak bu ayakları bacımya hazır ölmuşalparayı ye
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AYDİN:Ulan bu ülkede is bosanma denince ya Kadin öldürülüyor, yada Erkek ölüyor ( bu 2. si tabiki cok ender ) amada yine kötü. Neden herkes Medeni bir ülkede gibi kendi yoluna devam etmiyor. Hehe, hele su asagidaki yorumcu arkadaslar, Kadin sanki adami 50 yerinden bicakladi yada evletlari gözünün önünde kursunladi. Linc etmenize gerek yok, Mutlaka sizler 50 yerindfen bikaclanarak öldürülen kadinda Adam icin alkisda tutumussunuzdur. 2 Kisi evlenirde Bosanirda bu gayet dogaldir. Kadinin mutlaka sebebi var
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E G M:BOŞANMANA GEREK YOK İSTEDİĞİNLE EVLENEBİLİRSİN ARTIK VİCDANSIZ KADIN
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DELİ:Kadının cenesı erkeğe boyle kalp krızı gecırttır
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TRÜKÜMBEN:Bosandi ne diyelim sevinsin simdi yazik oldu Allah rahmet eylesin.
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VATANSEVER:Bazı kadınları mutlu etmek ne zor değil mi? insanı böyle mezara götürür. İnsanları mutlu etmek ne kadar zor. Bunun basit bir örneği.
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ALP:150 lik boy ile dağ gibi adamı yıkabiliyorsun tebrikler
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