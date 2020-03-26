Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eşi eve almayınca, gizlice içeri girip, kendisini balkona kilitledi

ANTALYA'da tartıştığı eşi Y.Z. tarafından eve alınmayan koca H.Z., gizlice içeri girip, kendisini balkona kilitledi.

26.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:29
Eşi eve almayınca, gizlice içeri girip, kendisini balkona kilitledi

ANTALYA'da tartıştığı eşi Y.Z. tarafından eve alınmayan koca H.Z., gizlice içeri girip, kendisini balkona kilitledi. Gelen polisi görünce alt kat balkona inen, burada da etkisiz hale getirilen H.Z., eşine defalarca "Seni seviyorum" diye seslendı. Y.Z.'den ise, "Ben psikopat koca ile hayatını sürdürmek istemiyorum" yanıtını aldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2520 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Tartıştığı eşi Y.Z. tarafından eve alınmayan H.Z., kimse yokken gizlice ikinci kattaki daireye girip, kendisini balkona kilitledikten sonra yakınlarına intihar edeceğini belirten mesaj attı. Bunun üzerine Y.Z., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipleri gören H.Z., kendisini bir alt balkona bıraktı. Ekipler, H.Z.'yi etkisiz hale getirip, itfaiye merdiveniyle indirdi.

H.Z., eşine defalarca "Seni seviyorum" diye seslendi. Y.Z. ise "Ben psikopat koca ile hayatını sürdürmek istemiyorum" yanıtını aldı. Polise ayağında ayakkabısı olmadığını söyleyen H.Z., eşi Y.Z.'den getirmesini istedi. Eşinin bu talebini reddeden Y.Z, "Sana bir de ayakkabı mı getireceğim. Ayakkabısız git" dedi.

Polis tarafından getirilen ayakkabıyı giyen H.Z., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Eşi eve almayınca, gizlice içeri girip, kendisini balkona kilitledi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan’da Türk köyü karantinaya alındı Haberler
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Haberler
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Haberler
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Manavgat’ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı! Haberler
Manavgat'ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı!
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi’ne katıldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi'ne katıldı
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı Haberler
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:26: Van'da üretilen dezenfekte cihazına yoğun ilgi - Haber 17:26: Derebucak'ta sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü vatandaşlara ceza - Haber 17:26: Kaymakam Şenay'dan halk pazarında inceleme - Haber 17:26: UlaşımPark, otobüslerinde yoğunluğa izin vermiyor - Haber 17:25: Zeytinburnu'nda kaçak maske imalathanesine baskın - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 16:48: Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı - Haber 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler 16:16: Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak - Haber 16:15: Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı - Haber 16:00: Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor - Haber 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler