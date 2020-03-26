Eşi eve almayınca, gizlice içeri girip, kendisini balkona kilitledi

ANTALYA'da tartıştığı eşi Y.Z. tarafından eve alınmayan koca H.Z., gizlice içeri girip, kendisini balkona kilitledi. Gelen polisi görünce alt kat balkona inen, burada da etkisiz hale getirilen H.Z., eşine defalarca "Seni seviyorum" diye seslendı. Y.Z.'den ise, "Ben psikopat koca ile hayatını sürdürmek istemiyorum" yanıtını aldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2520 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Tartıştığı eşi Y.Z. tarafından eve alınmayan H.Z., kimse yokken gizlice ikinci kattaki daireye girip, kendisini balkona kilitledikten sonra yakınlarına intihar edeceğini belirten mesaj attı. Bunun üzerine Y.Z., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipleri gören H.Z., kendisini bir alt balkona bıraktı. Ekipler, H.Z.'yi etkisiz hale getirip, itfaiye merdiveniyle indirdi.

H.Z., eşine defalarca "Seni seviyorum" diye seslendi. Y.Z. ise "Ben psikopat koca ile hayatını sürdürmek istemiyorum" yanıtını aldı. Polise ayağında ayakkabısı olmadığını söyleyen H.Z., eşi Y.Z.'den getirmesini istedi. Eşinin bu talebini reddeden Y.Z, "Sana bir de ayakkabı mı getireceğim. Ayakkabısız git" dedi.

Polis tarafından getirilen ayakkabıyı giyen H.Z., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA