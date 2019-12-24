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Eşi fark etti ölümden döndü

DÜZCE'de, Mehmet Çelik (45) doğalgaz sızıntısından zehirlenirken misafirlikten dönen eşinin haber vermesi sonucu kurtarıldı.

24.12.2019 01:43 | Son Güncelleme: 24.12.2019 01:45
DÜZCE'de, Mehmet Çelik (45) doğalgaz sızıntısından zehirlenirken misafirlikten dönen eşinin vermesi sonucu kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Çelik tedavi altına alındı.
Olay, gece saatlerinde Kiremitocağı Mahallesi 1001 Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Çelik eşi ve çocukları komşularına gidince evde yalnız kaldı. Bir süre sonra Mehmet Çelik eşinin telefonlarına cevap vermedi. Eve dönen kadın eşinin kapıyı açmaması üzerine durumu itfaiyeye haber verdi. Merdivenli araçla evin balkonundan içeri giren itfaiye ekibi, Mehmet Çelik'i mutfakta yarı baygın halde buldu. Eve girildiğinde aşırı doğalgaz kokusu fark edildi. Sızan gazdan zehirlenen Mehmet Çelik, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Eşi fark etti ölümden döndü

Mehmet Çelik, Güncel

Kaynak: DHA


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