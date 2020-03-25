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Eşi ile aynı kaderi paylaştı...Soba gazından 3 kez zehirlenen yaşlı kadın bu kez kurtulamadı

Eşi ile aynı kaderi paylaştı.

25.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:24
Eşi ile aynı kaderi paylaştı...Soba gazından 3 kez zehirlenen yaşlı kadın bu kez kurtulamadı
3 defa kurtulduğu soba zehirlenmelerinin 4.'sünde hayatını kaybetti
Sobadan sızan gazdan zehirlenerek ölen kadının kocasının da aynı şekilde öldüğü ortaya çıktı
DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde sobadan sızan gazadan zehirlenen 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının bundan önce de 3 defa sobadan sızan gazdan zehirlendiği ve her defasında kurtulduğu öğrenilirken aynı zamanda kocasının da geçtiğimiz yıllarda aynı şekilde öldüğü ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre olay, Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde kendisinden haber alınamayan Emine Özen'inyakınları evine gittiklerinde yaşlı kadını yatağında hareketsiz yatarken buldu. Ardından yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler yaşlı kadının sobadan sızan gazadan zehirlendiğini tespit etti. Özen ambulans ile önce Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Oradan özel bir hastaneye sevk edilen yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Özen'in daha önce de değişik zamanlarda 3 kez daha soba gazı zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Özen'in ayrıca 3 yıl önce de eşini yine soba gazı zehirlenmesi nedeniyle kaybettiği bildirildi. Eşi ile aynı kaderi paylaştı...Soba gazından 3 kez zehirlenen yaşlı kadın bu kez kurtulamadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Buldan, 3. Sayfa

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Eşi ile aynı kaderi paylaştı...Soba gazından 3 kez zehirlenen yaşlı kadın bu kez kurtulamadı

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