Eşi ile tartışan kadın 1. kattaki evinin balkonundan atladı
KOCAELİ - Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde eşi ile tartışan 43 yaşındaki kadın 1. katta bulunan evinin balkonundan aşağı atladı. Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk
Mahallesi Dutluk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 43 yaşındaki N.Ç. isimli kadın ile eşi S.Ç. henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında N.Ç. 1. Katta bulunan evin balkonundan aşağı atladı. Yere düşen kadın kanlar içinde kalırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yerinde yapılan N.Ç. İzmit Seka Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. N.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, eşi S.Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı.
Polis,Kocaeli,İzmit
07 Kasım 2018 Çarşamba 19:07