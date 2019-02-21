Eşi, Kayınvalidesi ve Kayınbiraderini Öldüren Sanığa 4 Kez Müebbet

Kaynak: AA

Kilis'te 2017 yılında eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini silahla öldüren, kayınpederi ve 2 kişiyi yaralayan sanık, biri ağırlaştırılmış 4 kez müebbet ve 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Kilis 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "yakın akrabayı nitelikli ve kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hakan Kantar ile maktuller Özay Kantar, Ömer ve Emine Zorlu'nun yakınları ile avukatları katıldı.Maktullerin yakınlarının avukatı Sait Köseoğlu, sanığın silahından çıkan kurşunların öldürmek amacıyla ateşlendiğinin aşikar olduğunu savundu.Sakıncalı bir durum varken sanığın adliyeye silahla geldiğini belirten Köseoğlu, "Adliyeye girerken duruşması olan bir polis olarak değil, normal görevli polis gibi kimliğini göstererek girmiştir. Bu da tasarlama olduğunu göstermektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.Sanık avukatı Ferit Karaoğlu ise müvekkilinin polis memuru olduğunu ve duruşmaya tasarlayarak gelmediğini iddia ederek, olayın tasarlayarak değil, tahrik sonucu işlendiğini öne sürdü.Son savunmasını yapan sanık Kantar, olayların başından bu yana sürekli yapıcı olmaya çalıştığını, maktullerin kapılarına hiç dayanmadığını ve tehdit etmediğini savunarak, olay günü kayınpederinin kolundan tutup kendisine ağza alınmayacak küfürler ettiğini öne sürdü.Sanık Kantar, "Çok pişmanım, keşke ben ölseydim." dedi.Mahkeme heyeti, sanığın, eşini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürmekten biri ağırlaştırılmış olmak üzere 4 kez müebbet hapis, kayınpederini, Emine ve Mehmet K'yi yaralamaktan 13 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.Eşinin açtığı boşanma davası için 15 Eylül 2017'de Kilis Adliyesine gelen Hakan Kantar'ın, aile mahkemesinin önünde duruşmayı bekledikleri sırada silahla ateş etmesi sonucu kayınbiraderi Ömer Zorlu (20) olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşi Özay Kantar, kayınvalidesi Emine ve kayınpederi Rıza Zorlu ile olayla ilgisi bulunmayan Emine K. ve Mehmet K. yaralanmıştı.Hakan Kantar, aynı silahla intihar girişiminde bulunmuş, ağır yaralanan eşi Özay Kantar ve kayınvalidesi Emine Zorlu, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.