Eşi kurşun yağdırdı, silah sesleri o sırada açık olan cep telefonuna yansıdı

Ayşegül Cora, boşanma aşamasında olduğu eşi Hasan Cora tarafından İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde sokak ortasında vuruldu. Silah sesleri ve Ayşegül Cora'nın yardım çığlıkları, o sırada açık olan telefondan duyuldu.

32 yıllık eşi Hasan Cora'ya şiddet nedeniyle boşanma davası açarak Samsun'da yaşadıkları evi terk edip İstanbul'a kardeşinin yanına gelen Ayşegül Cora, Bahçelievler'de bir restoranda çalışmaya başladı.

SES KAYDETME PROGRAMI YÜKLEYEREK ÖNLEM ALDI

Hasan Cora, iş ve ev adresini bulduğu Ayşegül Cora'yı rahatsız etmeye başladı. Barışmak için konuşmak istediğini söyleyen Hasan Cora, boşanma aşamasındaki eşi tarafından reddedildi. Bunun üzerine Hasan Cora'nın Ayşegül Cora'ya tehditleri başladı. Ayşegül Cora, cep telefonuna ses kaydedici program yükleyerek, boşanma aşamasında olduğu eşine karşı önlem almaya çalıştı.

EŞİNİN YOLUNU KESTİ

Hasan Cora, iş yerinden çıktıktan sonra Bahçelievler'e bağlı Yenibosna semtine gitti. Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yürüdüğü sırada Ramazan Bayramı'nı kutlamak için arkadaşını arayan Ayşegül Cora'nın yolunu kesti.

Konuşmak istediğini söyleyen 53 yaşındaki Hasan Cora, olumsuz cevap alınca boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı. 49 yaşındaki Ayşegül Cora, 5 kurşunla yaralandı.

PROGRAM ÇIĞLIKLARI KAYDETTİ

Ayşegül Cora'nın Hasan Cora'ya karşı önlem olarak olay anında açık olan telefonuna yüklediği ses kaydedici program, silahlı saldırı anını kaydetti.

Hasan Cora ve Ayşegül Cora arasında olay anında geçen diyalog şöyle:

Hasan Cora: Silah var üzerimde. Seni şu an vururum.

Ayşegül Cora: Varsa var, ne yapayım ya? Allah Allah.

Hasan Cora: Konuşacağız.

Ayşegül Cora: Hayır. Ebru Hasan yanımda. (Telefondaki arkadaşına söylüyor) Konuşmayacağım ya.

Hasan Cora: Seni vuruyorum.

Ayşegül Cora: Vur.

OLAY YERİNDEN GEÇEN HEMŞİRE İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Silah seslerinin ardından Ayşegül Cora'nın yardım çığlıkları ve açık olan telefonun karşısındaki arkadaşının ağlama sesleri de ses kaydına yansıdı.

O sırada olay yerinden geçmekte olan bir hemşire Ayşegül Cora'ya ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırılmasını sağladı.

HASTANEDE DE ÖLDÜRMEK İSTEDİ

Ayşegül Cora Çapa Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, Hasan Cora olay yerinden kaçtı. Olaydan iki gün sonra Hasan Cora, Ayşegül Cora'nın tedavi olduğu hastaneye gelerek, tekrar saldırı düzenlemeye çalışırken yakalandı.

Hasan Cora, hastaneye gelerek "İşimi yarım bırakmayacağım" dediği ve yeni saldırıya hazırlandığı sırada, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Hasan Cora, tutuklanarak hapishaneye gönderildi.

KIZININ KAYINPEDERİNİ DE VURMUŞTU

Ses kaydına yansıyan saldırı, Hasan Cora'nın Ayşegül Cora'ya ilk saldırısı değil. 5 Haziran'da yaşanan olaydan 8 ay önce, Hasan Cora tarafından balkon atılmaya çalışılan Ayşegül Cora, evden kaçarak Manisa'daki kızına sığındı. Ayşegül Cora'nın arkasından Manisa'ya giden Hasan Cora, kızının kayınpederi Ahmet Veli K.'yı silahla yaraladı. Hasan Cora, kızının kayınpederini silahla yaraladığı için 7,5 ay hapiste yattı. Tahliye edilen Hasan Cora, hapishaneden çıktıktan 1 hafta sonra Ayşegül Cora'ya kurşun yağdırdı.

"AĞLAMALARINI BANA DİNLETİYORDU"

Saldırının ardından bir dizi ameliyat geçiren ve sağlığına kavuşan Ayşegül Cora, yaşadıklarını anlattı. Cora, şunları söyledi:

"Bana geçmişte de şiddet uyguluyordu. Bir defasında evi terk ettiğimde iki çocuğumu eve hapsetmişti. Beni çocuklarımla tehdit etmişti. Onları dövüp ağlamalarını telefonda bana dinletiyordu. Şiddet nedeniyle evden ayrılıp İstanbul'a gelerek çalışmaya başladım. İş yerimin ve evimin adresini bulmuş. 1 haftadır rahatsız ediyordu. En sonunda da öldürmeye çalıştı. Ailem, kızlarım ve Hasan Cora'nın kız kardeşi ile akrabaları bana destek oluyor. Çok şükür sağlığıma kavuştum. Adaletin yerini bulmasını ve hakettiği cezayı almasını istiyorum."