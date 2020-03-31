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Eşi Lübnan'da hapishanede bulunan Suriyeli kadının kampta yaşam mücadelesi

Suriye'de Esad rejimin saldırılarında evsiz kalan Suriyeli Ahlam Alşarim, eşi Lübnan hapishanede tutulmasının ardından İdlib çevresinde bulunan kampta 3 çocuğu ile yaşam mücadelesi veriyor.

31.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:48
Eşi Lübnan'da hapishanede bulunan Suriyeli kadının kampta yaşam mücadelesi
Suriye 'de Esad rejimin saldırılarında evsiz kalan Suriyeli Ahlam Alşarim, eşi Lübnan hapishanede tutulmasının ardından İdlib çevresinde bulunan kampta 3 çocuğu ile yaşam mücadelesi veriyor.

Ahlam Alşarim ve ailesi Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırılarda evi kaybeden ailelerden yalnızca biri. Rejimin düzenlediği saldırılarda evi kullanılmaz hale gelen Alşarim ve ailesi için Esad rejiminin bombardımanı arttırmasıyla zor günler başladı. Evlerini geride bırakan aile, yıkımdan kalan eşyaları ile çevre köylere geçerek yaşam mücadelesi verdi. Ahlam'ın eşi, evlerinin kullanılamaz hale gelmesinin ardından para kazanmak için Lübnan'a geçmek istediği sırada Suriye-Lübnan sınırında Lübnan güçleri tarafından gözaltına alındı. İdlib çevresinde bulunan kampa sığınan Ahlam Alşarim, 2, 3 ve 5 yaşındaki çocuklarıyla kampta yaşam mücadelesi veriyor. Eşinin Lübnan'da mı Suriye'de mi tutulduğunu bilmediğini söyleyen Ahlam Alşarim, kampta bulunan diğer sivillerin yardımıyla yaşamını sürdürdüğünü belirtti. - İDLİB
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Kaynak: İHA

Etiketler: Suriye, Lübnan, İdlib, Güncel
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