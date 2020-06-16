Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı

ADANA'da İsmail A., kendisiyle görüşmeyi reddeden eşinin kaldığı kadın sığınma evinin karşısındaki apartmanın damına çıkıp, intihara kalkıştı. Polis, İsmail A.'yı ikna etmeye çalışırken vatandaşların olayı sosyal medyadan canlı yayınlaması ise tepki konusu oldu.

EŞ, UYUŞTURUCU BAĞIMLISI KOCASINI TERK ETTİ

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail A., uyuşturucu bağımlısı olduğu için bir süre önce kendisini terk eden eşi Leyla A. ve oğlunu görmek için sığınma evine gitti. Ancak Leyla A., görüşmek istemedi.

İNTİHARA KALKIŞTI

Bunun üzerine İsmail A., sığınma evinin karşısındaki 10 katlı apartmanın damına çıkarak, eşi ve çocuklarının gelmesini istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Apartmanın damına çıkan müzakereci polis İsmail A.'yı ikna etmeye çalıştı. Ancak İsmail A., eşi ve çocuğunun gelmemesi halinde intihar edeceğini söyledi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN CANLI YAYIN YAPTILAR

Bu sırada İsmail A.'yı apartmanın damında gören meraklı vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Bazıları ise sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Polis tarafından ikna edilen İsmail A. apartmanın damından indirildi. Uyuşturucuyu bıraktığını söyleyen İsmail A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.