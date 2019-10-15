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Eşi Şefik Öztek tarafından şiddete maruz kaldığını söyleyen Şebnem Özinal kimdir?

Oyuncu Şebnem Özinal, boşanmak üzere olduğu eşi Şefik Öztek'ten tehdit mesajları aldığını ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürerek davacı oldu. Peki, Şebnem Özinal kimdir, kaç yaşında? Şebnem Özinal biyografi ve son hali…

15.10.2019 17:38Eşi Şefik Öztek tarafından şiddete maruz kaldığını söyleyen Şebnem Özinal kimdir?

Çiçek Taksi dizisinde rol alan Şebnem Özinal, eşi Şefik Öztek tarafından tehdit edildiğini iddia ederek şikâyetçi oldu. Özinal, 13 yıllık eşi Şefik Öztek'in kıskançlıkları nedeniyle bir süre önce boşanma davası açmıştı. Şebnem Özinal filmleri, dizileri…

ŞEBNEM ÖZİNAL KİMDİR?

Oyuncu Özinal, 1971 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Bir dergide tiyatro röportajları yaptı. Dostlar Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul, Ali Poyrazoğlu, Tiyatrokare gibi topluluklarda yer aldı.

Tiyatroya 1991 yılında 'Dormen Tiyatrosu'nda Çılgın Sonbahar' adlı oyunla başlayan Şebnem Özinal 'Böyle mi Olacaktı' dizisindeki performansıyla popüler oldu. İş insanı Şefik Öztek'le 2005 yılında evlendikten sonra kariyerine ara vermişti.


Şebnem Özinal, Gündem, Magazin, Güncel

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