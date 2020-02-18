Haberler » 3. Sayfa » Eşi son anda yakaladı, dayanamayarak 5. kattan aşağı düştü - Haberler

Eşi son anda yakaladı, dayanamayarak 5. kattan aşağı düştü

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen şahıs 5. kattaki evinin balkonundan aşağıya kendini sarkıttı.

18.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:36Eşi son anda yakaladı, dayanamayarak 5. kattan aşağı düştü
'de bunalıma girdiği iddia edilen şahıs 5. kattaki evinin balkonundan aşağıya kendini sarkıttı. Eşinin son anda yakaladığı S.K., bir süre sonra dayanamayarak aşağı düştü. Şahsın 5. kattan düştüğü anlar ise amatör kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi 736. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen S.K. (55) 5. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya kendini sarkıttı. Eşinin son anda yakaladığı ve ikna çabaları sonucunda balkonda tutunmaya çalışan S.K., bir süre sonra dayanamayarak aşağı düştü. Düşme anı saniye saniye çevredekiler tarafından kaydedilirken, yaşanan panik görüntülere yansıdı. Olayın ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan S.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KAYSERİ

Yavuz Selim Mahallesi, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
18.02.2020 22:38:40