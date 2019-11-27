Haberler » 3. Sayfa » Eşi tarafından baltayla öldürülen kadına gözyaşlarıyla veda - Haber

Eşi tarafından baltayla öldürülen kadına gözyaşlarıyla veda

İzmir'in Buca ilçesinde, kocası tarafından baltayla öldürülen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi.

27.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:22Eşi tarafından baltayla öldürülen kadına gözyaşlarıyla veda
'in ilçesinde, kocası tarafından baltayla öldürülen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda, Y.P. isimli şahıs, eşi Sevgi P. (48) ile tartışmış ve ardından baltayla saldırmıştı. Sevgi P., aldığı balta darbeleriyle hayatını kaybederken katil koca daha sonra kendini polise ihbar etmiş ve işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

Çiftin uzun süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle sürekli tartıştıkları öğrenilirken Sevgi P. için cenaze töreni düzenlendi. Cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Törende talihsiz kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Sevgi P., Buca Yeşilbağlar Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'na defnedildi. - İZMİR

İzmir, Buca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:49 İBB'den atılan 2 işçi işe iade davasını kazandı
16:46 MSB: " PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama tarama faaliyetleri de sürüyor"
16:42 Ümraniye'de apartmanda çıkan yangında can pazarı
16:36 Kiev sokaklarına 'Tosuncuk' için yeni afişler asıldı
16:30 Kar ve tipide mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:58 Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
27.11.2019 16:56:15