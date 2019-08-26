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Hasta yatağında eşi tarafından bıçaklanan kadın, bebeğini kucağına aldı

Gaziantep'te doğum yaptıktan sonra eşi tarafından hasta yatağında bıçaklanan kadın, çocuğunu kucağına aldı. Sağlık durumu iyi olan anne, "O şahıs en ağır şekilde yargılansın. Kadınlar ölmesin" dedi.

26.08.2019 14:18
Hasta yatağında eşi tarafından bıçaklanan kadın, bebeğini kucağına aldı

Gaziantep'te doğum yaptıktan sonra eşi tarafından hasta yatağında bıçaklanan kadın, çocuğunu kucağına aldı. Sağlık durumu iyi olan anne, "O şahıs en ağır şekilde yargılansın. Kadınlar ölmesin" dedi.

BEBEĞİ KENDİSİNE UMUT OLDU

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler ek binasında doğum yaptıktan sonra eşi Ahmet Y. tarafından bıçaklanan Güldane Y., yoğun bakım ünitesinden servise alındı. Sağlık durumu iyi olan anne Güldane Y., 'Umut' adını verdiği bebeğini kucağına alarak koklayıp öptü. Hasta yatağında eşi tarafından acımasızca bıçaklanan talihsiz anne, bebeğinin kendisine umut olduğunu söyledi.

"KADINLARIMIZ ÖLMESİN, ÇOCUKLARIMIZ ANNESİZ KALMASIN"

6 aydır ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan Güldane Y., gözü dönmüş kocasının en ağır şekilde yargılanmasını isteyerek, "O şahsın en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum. Çocuğuma bir şey olsaydı ben yaşayamazdım. İki çocuğumla beraber kahrolurdum. Bana bir şey olsaydı bebeğim annesiz kalacaktı. Anne sütünden mahrum kalacaktı. Kardeşleri bekliyorlar, o benim umudum. O şahıs hafif şekilde yargılanmasın. Kadınlarımız ölmesin, çocuklarımız annesiz kalmasın. Annesiz kalıp büyümesinler. En ağır ceza neyse o verilsin" dedi.

Eşini bıçaklayarak yaralayan Ahmet Y., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hasta yatağında eşi tarafından bıçaklanan kadın, bebeğini kucağına aldı

Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (11)
GÜMÜŞ: İDAM ŞART, YA İDAM EDİN YA DA O ADAMI KADININ AİLESİNE VERİN! GEREKENİ AİLESİ YAPAR EN AZINDAN 15 SENE YATIP ÇIKMAKTAN İYİDİR.
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DEVLET: bu şahsın eşi ölmemiş ama şahıs eşini öldürmüş gibi yargılanır ise seviniriz saygılarımla
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SALWADOR: Ne oluyor böyle ya. bu insanlar ne hale geldi ne kadar kolay oldu insan öldürmek, yaralamak, Bu kadar gözü nasıl dönebilir bi insanın, Doğum yapmış bir anneyi bıçaklamak ne demek ya, İnsan hayatı bu kadar ucuzmu, Allah korkusu kalmamış insanların içinde, Kadınlar size Allah''ın emanetidir, Emanete böyle mi bakıyorsun, Koruyup kolluyorsun, Kısasa kısas olmalı veya idam gelmeli ceza evine yollamak bence bir ceza değil, yaptıklarını Allah katında çekecek ama burdada çekmesi lazım.
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ADALET YOK: yazıklar olsunnnnnn
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HAKAN: En büyük ADAM her şeyi unutup hayatına devam edebilendir. . .
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BRÜTÜS: Şu fotoğraf milad olsun. İbret olsun. Her gün hatırlayalım unutmayalım.
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YETER!!!!!!: Allah belanızı versin pislikler!!!!!!
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MEMLEKETİM: Kurban da bukadar kesilmiyor. Bunun bas sorumlularini Yüce Allah''a havale ediyorum.
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NE OLMUŞ BÖLE YA: Ağabey hiç mi vicdan kalmadı nedir bu canilik yok düşünemiyorum nasıl böle yaptıklarını aklım almıyor.
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BIR ZAMANLAR CUKUROVA: merak etme bacım hakimlerimiz o şahsı en ağır cazaya carptıracaklardır.amma anlamadıgım bir konu var adlikontrol şartıyla diye birşey var yasamızda bu hayvanlar için.sen senol bu devlete güvenme.Türkiyede kadınların can güvenligi yoktur
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