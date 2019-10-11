Haberler » Güncel » Eşi tarafından eve kilitlendiğini ileri süren kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Eşi tarafından eve kilitlendiğini ileri süren kadını itfaiye ekipleri kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, eşinin kendisini 4'üncü kattaki evlerine kitlediğini iddia eden Sevim K. (35), polis gözetiminde itfaiye ekiplerince merdiven aracıyla kurtarıldı.

11.10.2019 23:08Eşi tarafından eve kilitlendiğini ileri süren kadını itfaiye ekipleri kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, eşinin kendisini 4'üncü kattaki evlerine kitlediğini iddia eden Sevim K. (35), polis gözetiminde itfaiye ekiplerince merdiven aracıyla kurtarıldı.

Yedieylül Mahallesi, Spor Sokak'taki evinden saat 16.00 sıralarında, '155 Polis İmdat' ihbar hattını arayan Sevim K., eşinin kapıyı üzerine kitlediğini ve dairede mahsur kaldığını söyledi. Sevim K.'nin yardım istemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, kurtarma çalışması başlatıp, önce daire kapısını kırarak eve girmeye karar verdi. Ancak daha sonra vazgeçen ekipler, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri merdiven aracı ile 4'üncü kattaki daireye ulaşıp, Sevim K.'yi balkondan indirerek, kurtardı. Sevim K., polislere, "Kocam, annesini de alıp gitti. Ama, beni eve kilitledi. Bunu da bilerek yaptı" dedi. Sevim K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.



Turgutlu, İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:49 Spor arnavutluk teknik direktörü reja'nın açıklamaları
00:46 Kayıp olarak aranan kişi, husumetlileri tarafından öldürülüp, gömülmüş
00:42 Bakan Koca'dan A Milli Takım'a tebrik
00:38 Dışişleri bakanlığı'ndan abd'ye 'yaptırım' cevabı
00:36 Trump'tan "Türkiye" açıklaması
00:36 Spor deniz türüç'ün açıklamaları
00:34 Çanakkale'de, yol kenarında otobüs beklerken otomobil çarpan 3 kadın öldü
12.10.2019 00:51:19