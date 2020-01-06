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Eşi tarafından kolu yakılan kadına destek

MHP Karabük Kadın Kolları, eşinin "Misafiri yalnız bıraktınız" diyerek çaydanlıktaki sıcak suyu üzerine döküp, kolunu yaktığı Gülten A.'yı (41) ziyaret ederek, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

06.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:57 Eşi tarafından kolu yakılan kadına destek

MHP Kadın Kolları, eşinin "Misafiri yalnız bıraktınız" diyerek çaydanlıktaki sıcak suyu üzerine döküp, kolunu yaktığı Gülten A.'yı (41) ziyaret ederek, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

MHP Karabük Kadın Kolları Başkanı Reşide Yıldırım ve yönetimi, 17 yıllık eşi İsmail A. tarafından iddiaya göre, "Misafiri yalnız bıraktınız" diyerek çaydanlıktaki sıcak suyu üzerine döküp, yaktığı Gülten A.'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Gülten A., hukuki işlemlerin başlatıldığını, fakat şiddetin sözlü olarak devam ettiğini söyledi.

Reşide Yıldırım, MHP olarak her türlü şiddete karşı olduklarını, Gülten A.'nın yanında olacaklarını, her zaman destek vereceklerini, utanç verici şiddet olaylarının son bulması konusunda partilerinin merkezinin çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Karabük, MHP, Güncel

Kaynak: DHA

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