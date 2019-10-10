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Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi - BALIKESİR

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

10.10.2019 20:34
Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.
Maktul Işıl A'nın (40) cenazesi yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumundan alınarak, Bostancı Mahallesi Camisi'ne getirildi. Burada, Işıl A'nın yakınları taziyeleri kabul etti.
Işıl A'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bostancı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan kavga esnasında yaralanarak polis nezaretinde Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan şüpheli Hakkı A'nın (42) tedavisi sürüyor.
Olay
Edremit ilçesi Gazi İlyas Mahallesi'nde Işıl A, tartıştığı eşi Hakkı A. tarafından bıçaklanmış, yaralı kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralı cinayet zanlısı, polis gözetiminde Edremit Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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