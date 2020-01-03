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Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Iğdır'da eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Ebru Aras'ın cenazesi Mersin'de defnedildi.

03.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:10
'da eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Ebru Aras'ın cenazesi 'de defnedildi.
Yakınları tarafından Iğdır Devlet Hastanesi morgundan alınan Aras'ın cenazesi, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Hazreti Bilal-i Habeşi Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından bir çocuk annesi kadının cenazesi, Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Büyük üzüntü yaşayan Aras'ın yakınları ve akrabaları güçlükle sakinleştirildi. Aras'ın babası Cengiz Öcüm, "Ebrum" diyerek gözyaşı döktü.
Iğdır'ın Konaklı Mahallesi'nde yaşayan ve boşanma sürecinde oldukları öğrenilen Umut ve Ebru Aras çifti arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış ve tartışmanın büyümesi üzerine Umut Aras, silahla eşi Ebru Aras'ı öldürdükten sonra kendisini göğsünden vurarak yaralamıştı.
Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Devlet Hastanesi, Mersin, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA


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