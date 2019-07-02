02.07.2019 20:36
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Eşi tarafından öldürülen kadının cinayete kurban gitmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

Çorum'da talihsiz kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından otomobilde başından vurularak öldürüldü. Talihsiz kadının, seyir halindeki otomobilden atlamaya çalıştığı anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'da, boşanma aşamasındaki eşi tarafından otomobilde tabancayla başından vurularak öldürülen Gökcen Şişman'ın cinayete kurban gitmeden önceki son görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Şişman'ın seyir halindeki otomobilden atlamaya çalıştığı ancak eşinin buna izin vermediği görülüyor.

BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Olay, geçtiğimiz Pazar günü, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Gökcen Şişman aşırı geçimsizlikten dolayı boşanma aşamasında olduğu eşi Selim Şişman tarafından otomobilde tabancayla başından vurularak öldürüldü. Gökcen Şişman'ın olaydan saniyeler önce seyir halindeki otomobilden atlamaya çalıştığı anlara ilişkin görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Şişman'ın seyir halindeki otomobilden atlamaya çalıştığı ancak eşinin buna izin vermediği görülüyor.

Eşi tarafından öldürülen kadının cinayete kurban gitmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA
Çorum, 3. Sayfa

YORUMLAR (2)
KUZEYİN UŞAĞI: idam mutlaka gelmeli.
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MERT: simdi yaptigi erkeklikmi pis yaratik kendisi yaparsa ayrilirsa eyvallah kadin yaparsa hayir ölmesi gerkiyor öylemi buna benzer cani vahsilere acilen idam ciksinki öbür canilere ders olsun
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