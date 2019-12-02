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Eşi tarafından öldürülen kadının son anları kameraya yansıdı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yunus O. tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceylan O.'nun son anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından yakalanan Yunus O., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

02.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:01

İzmir'in ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yunus O. tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceylan O.'nun (26), son anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir kadının olayın ardından kaçan Yunus O.'yu yakalamaya çalıştığı da görüldü. tarafından yakalanan Yunus O., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

EŞİNE BIÇAĞI SAPLADIKTAN SONRA KOŞARAK KAÇTI

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Zafer Mahallesi 810 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Ceylan O. ve Yunus O. çifti, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Çift, evlerini ayırırken, çocuklar babada kaldı. Yunus O., dün bir arkadaşıyla yürüyen Ceylan O.'yu kısa süre takip etti. Ardından da üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak, eşi Ceylan O.'ya sapladı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, koca kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Ağır yaralı olan Ceylan O., Gaziemir Nevvar - Salih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Ceylan O. olaydan yaklaşık 2 saat sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

VATANDAŞLARINKAÇTIĞI GÖRÜLDÜ

Kaçan Yunus O. ise kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Yunus O.'nun, eşi Ceylan O.'yu takip ettiği ve bıçakladığı anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Ceylan O., arkadaşıyla birlikte yokuştan çıkıyor. Yunus O. ise talihsiz kadının peşinden gidiyor. Yunus O., bir süre takip ettiği genç kadını bıçaklıyor. Yine görüntülerde saldırı anında bazı vatandaşlar, sağa sola kaçıyor. Bir kadın ise bıçaklama olayının ardından kaçan Yunus O.'yu yakalamaya çalışıyor, ancak başarılı olamadı.. Gözaltına alınan Yunus O., Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Eşi tarafından öldürülen kadının son anları kameraya yansıdı

Zafer Mahallesi, Gaziemir, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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