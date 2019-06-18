18.06.2019 16:09
Haberler» Güncel» Haber

Eşi tarafından öldürülen Münevver, toprağa verildi

Eşi tarafından öldürülen Münevver, toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde, eşi Jandarma Uzman Çavuş Yasin Delibaşı (25) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Münevver Delibaşı (29), gözyaşları arasında toprağa verildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde, eşi Jandarma Uzman Çavuş Yasin Delibaşı (25) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Münevver Delibaşı (29), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Uzman Çavuş Yasin Delibaşı ve eşi Münevver Delibaşı, Pazar günü evlerinde  başlarından tabancayla vurularak, ölmüş halde bulundu. Yapılan inceleme sonunda Yasin Delibaş'ın aralarında çıkan tartışma sonunda, el ve ayakları bağlı haldeki Münevver Delibaşı tabancayla başından vurarak, öldürdüğü, ardından da intihar ettiği belirlendi.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Münevver Delibaşı'nın cenazesi, bugün Duraklı Camii'ne getirildi. Acılı aile üyeleri ile genç kadını sevenlerin katıldığı törende gözyaşı sel gibi aktı. Kılınan cenaze namazının ardından Münevver Delibaşı, Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.


- Kahramanmaraş
Kaynak: DHA
kahramanmaraş, tabanca, uzman çavuş, öldü, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:52 "Birlikte Güçlü Sesler Korosu" müzikseverlerle buluşacak
17:52 (Geniş haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultangazi'de toplu açılış töreninde konuştu
17:51 Erciş Belediye Başkanı Çetin, ilk kez nikah kıydı
17:51 İMAMOĞLU ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ TOPLANTISINDA KONUŞTU
17:51 (Geniş haber) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SULTANGAZİ'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU
17:50 Nilüfer Edebiyat Müzesi ödülle taçlandı
17:48 UMED, Küçükkaya'yı istifaya davet etti