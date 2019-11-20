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Eşi tarafından öldürülen Nevin toprağa verildi

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, tartıştığı eşi Alpaslan Nilitaş'ın (36) av tüfeğiyle vurularak öldürdüğü 2 çocuk annesi Nevin Nilitaş (31), gözyaşları arasında toprağa verildi.

20.11.2019 18:03 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:03Eşi tarafından öldürülen Nevin toprağa verildi

MANİSA'nın ilçesinde, tartıştığı eşi Alpaslan Nilitaş'ın (36) av tüfeğiyle vurularak öldürdüğü 2 çocuk annesi Nevin Nilitaş (31), gözyaşları arasında toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Alparslan Nilitaş'ın ifadesinde, tartışmanın kıskançlık nedeniyle çıktığını söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Reşatbey Mahallesi 190 Sokak'taki evde meydana geldi. İlk evliliğinden 2 çocuğu olan Nevin Nilitaş ile 6 ay önce ikinci evliliğini yaptığı Alpaslan Nilitaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanı büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Alparslan Nilitaş, av tüfeğiyle eşine ateş açtı. Nevin Nilitaş, başına saçmaların isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılırken, Alpaslan Nilitaş olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nevin Nilitaş'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Nilitaş'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin tamamlanmasının ardından Nevin Nilitaş'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp bugün Seyitahmet Camii'ne getirildi. İkindide kılınan cenaze namazının ardından, Nevin Nilitaş, Akhisar Yeni Mezarlığı'na toprağa verildi. Cenaze törenine, Nevin Nilitaş'ın ağabeyi Ahmet Akgül ve mahalle sakinleri katıldı.

'KISKANÇLIK' DEMİŞ

Polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamındap kısa sürede yakalanan Alparslan Nilitaş, emniyette götürüldü. Nilitaş'ın buradaki ifadesinde, tartışmanın kıskançlık nedeniyle çıktığını söylediği ancak detay vermediği öğrenildi. Alpaslan Nilitaş, bugün adliyeye sevk edildi.



Akhisar, Güncel

Kaynak: DHA

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