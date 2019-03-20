Eşi Tarafından Özel Görüntüleri Sızdırılan Oyuncu Berk Oktay Olayla İlgili, İlk Kez Konuştu

Oyuncu Berk Oktay ve boşanma aşamasında olduğu avukat eşi Merve Şarapçıoğlu, arasında sular durulmuyor. Oktay'ın, uygunsuz görüntülerini sızdırdığı iddia edilen avukat eşi Merve Şarapçıoğlu hakkında savcılık, 'Özel hayata ilişin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti. Oktay olayla ilgili ilk kez Radyo Viva'da yayınlanan Ağır Masa programına konuştu.

"KİMSE BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMASIN"

Ünlü oyuncu başına gelen olayla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Hepinizin bildiği gibi başıma ne yazık ki talihsiz ve çok üzücü beni ve ailemi yıpratan bir olay geldi. Allah'tan kimseye böyle bir şeyi yaşamamasını temenni ederim.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

"Kısaca özet yapayım. Başıma bu mevzular geldiğinde her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yapacağı gibi kimlerin ne amaçla yaptıklarını ve yapan kişilerin bulunması için savcılığımıza gittim. Bunun araştırılmasını ve kimin yaptığının bulunması için suç duyurusunda bulundum."

"BİR TAKIM VERİLERE ULAŞTILAR"

"Siber Şube Müdürlüğü ekipleri yüksek mesai harcayarak bir takım çalışmalar sonucunda bir takım verilere ulaştılar. Bunun sonucunda iş savcılığa intikal etti. Savcılık da dosyasını tamamladı ve sonucunda bu durumu görüyoruz."

"BU İŞİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

"Bundan sonrasında bugüne kadar ben sadece Türk adaletine, Türk polisine sonuna kadar güvendim güvenmeye devam edeceğim. Öncelikle ilahi adalete ondan sonra da Türk adaletine ve polisimize sonuna kadar güveniyorum. İş artık hukuktadır adliyededir. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım."