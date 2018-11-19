Eşi Tarafından Terk Edilen Maicon'a Destek Fatih Terim'den Geldi

Performansı nedeniyle sezon sonunda takımdan gönderilmesi beklenen Galatasaraylı futbolcu Maicon'un son dönemde yaşadığı düşüşün ardındaki neden ortaya çıktı. Maicon'un eşi Ursula Roque'nin, 2 ay önce evi terk ettiği iddia edilirken, Fatih Terim'in Maicon'a destek verdiği konuşuluyor.

EŞİ İKİ AY ÖNCE EVİ TERK ETTİ

Özel hayatını objektiflerden uzak yaşayan Maicon, tam bir aile babası. Sürekli eşi ve çocuklarıyla birlikte vakit geçiren Maicon'un özel hayatındaki sorunlar sahadaki performansına da yansıdı. Psikolojik olarak zor günler geçiren Maicon'a Fatih Terim ve takım arkadaşları destek oluyor.

ARTIK MAÇLARA GELMİYOR

Geçen sezon eşinin sahada olduğu her maçı tribünden izleyen Ursula Roque, eşinden ayrı olduğu için artık Galatasaray maçlarında da görünmüyor. Çiftin bir kızı bir de oğlu var.

URSULA ROGUE KİMDİR?

30 yaşındaki Maicon'un karısı Ursula Roque, Maicon'un Galatasaray'a gelmesinde en etkili rolü oynadığı konuşuluyordu.

Eşi Maicon'un maçlarını büyük bir heyecanla izleyen Ursula, hatta zaman zaman kendine de hakim olamıyor. Porto'da oynarken sakatlanan kocasına iyi bakılmadığı için Porto sağlık ekibini, "iş bilmeyenler sürüsü" diye eleştirmişti.

Maicon'un eşi Ursula Roque sık sık muay thai antrenmanı yapıyor. Başarlı sporcu yaşamı ile biliniyor.