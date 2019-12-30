Haberler » 3. Sayfa » Eşi tarafından uyurken öldürülen şahıs için cenaze töreni düzenlendi - Haberler

Eşi tarafından uyurken öldürülen şahıs için cenaze töreni düzenlendi

Beylikdüzü'nde dün eşi tarafından uyurken öldürülen şahıs için cenaze töreni düzenlendi.

30.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:19 Eşi tarafından uyurken öldürülen şahıs için cenaze töreni düzenlendi
Beylikdüzü'nde dün eşi tarafından uyurken öldürülen şahıs için cenaze töreni düzenlendi. Şahsın cenazesinin defnedilmek üzere Samsun'a götürüleceği öğrenildi.

Olay, dün Beylikdüzü'nde yaşanmıştı. Eşi B.K. (45) tarafından uyurken silahla vurularak öldürülen Ferhat Kırış'ın (41) cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Esenyurt Haramidere Cemevi'ne getirildi. Cenaze törenine Ferhat Kırış'ın çocukları, akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı. Kırış'ın oğlu ve kızının cenaze töreni sırasında güçlükle ayakta durduğu görüldü. Okunan duaların ardından Ferhat Kırış'ın cenazesinin defnedilmek üzere Samsun'a götürüleceği öğrenildi. - İSTANBUL

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:02   Japonya'nın yeni yıl geleneği, devasa pirinç keki - Haberler
19:00   Kılıçdaroğlu, Akşener ile Libya Tezkeresi konusunda görüş alışverişinde bulundu - Haberler
18:58   Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na 'tezkere' ziyareti (2) - Haberler
18:57   Japonya'nın yeni yıl geleneği, devasa pirinç keki - Haberler
18:55   Isparta'da yolcu midibüsü devrildi: 15 yaralı - Haberler
17:42   Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ davası! 18 yıl 6 ay hapsi istendi - Haberler
17:25   Banka soyguncusunun patlatmakla tehdit ettiği bomba sahte çıktı - Haberler
17:01   Şiddetli rüzgarın azizliği! İş hanının altından geçen vatandaşların ölümden döndüğü anlar kamerada - Haberler
16:50   Ümraniye'de cam fabrikasında patlama oldu, bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
16:05   İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi - Haberler
30.12.2019 19:16:24