Haberler » Güncel » Eşi tarafından uyurken öldürülen şahıs için cenaze töreni düzenlendi - Haber

Eşi tarafından uyurken öldürülen şahıs için cenaze töreni düzenlendi

Beylikdüzü'nde dün eşi tarafından uyurken öldürülen şahıs için cenaze töreni düzenlendi.

30.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:25 Eşi tarafından uyurken öldürülen şahıs için cenaze töreni düzenlendi
Beylikdüzü'nde dün eşi tarafından uyurken öldürülen şahıs için cenaze töreni düzenlendi. Şahsın cenazesinin defnedilmek üzere Samsun'a götürüleceği öğrenildi.
Olay, dün Beylikdüzü'nde yaşanmıştı. Eşi B.K. (45) tarafından uyurken silahla vurularak öldürülen Ferhat Kırış'ın (41) cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Esenyurt Haramidere Cemevi'ne getirildi. Cenaze törenine Ferhat Kırış'ın çocukları, akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı. Kırış'ın oğlu ve kızının cenaze töreni sırasında güçlükle ayakta durduğu görüldü. Okunan duaların ardından Ferhat Kırış'ın cenazesinin defnedilmek üzere Samsun'a götürüleceği öğrenildi.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:14   Bakan Kasapoğlu, İskenderun'da Spor Tesisleri Yatırım Prokotokolü'nü imzaladı - Haber
19:14   Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Haber
19:12   Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haber
19:12   Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haber
19:11   Masterchef cemre, kök hücre bağışı harekatı başlattı - Haber
18:33   İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Haber
18:30   Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi - Haber
18:16   BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti - Haber
17:52   Arnavutköy'de cami minaresi fırtınanın etkisiyle sallandı - Haber
17:43   Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu - Haber
30.12.2019 19:16:29