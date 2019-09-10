Yaşlı adamın karısına jesti sosyal medyayı ikiye böldü

Girişimci Courtney Lee Johnson tarafından Twitter'da paylaşılan bir fotoğraf sosyal medyayı salladı. Johnson paylaşımında, "Bu adam eşi uyuyabilsin diye 6 saatlik uçuş boyunca ayakta durdu. İşte aşk diye buna denir" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Eşi üç koltuğa birden uzanıp uyuyabilsin diye 6 saatlik uçuş boyunca ayakta duran kişinin "romantik" jesti sosyal medyayı ikiye böldü. Fotoğraftaki adamın uçağın koridorunda, dirsekleriyle iki koltuğa dayanırken, eşinin de üç koltukluk sırada uzandığı görüldü.

İşte sosyal medyayı sallayan o kare;

BENCİLCE BULAN DA VAR, ROMANTİK BULAN DA

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bu davranışı romantik bulurken, bir kısmı ise kadının davranışını bencilce buldu. Kullanıcılar, "Kadın başını adamın dizine koyabilirdi", "Uçuş görevlileri buna izin vermez", "Eğer aşk buysa, ben yalnız kalmayı tercih ederim" gibi yorumlarda bulunurken, 6 saat boyunca adamın uçuşu böyle tamamlayamayacağını düşünenler de vardı.