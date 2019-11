Eşi ve kayınbiraderini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Öldürülenlerin annesi iki tane gül gibi evladım şu an topraktaHaber Halil YILMAZ İstanbul, (DHA) Küçükçekmece 'de, kendisinden boşanmak isteyen eşi Zahide Oğuz ile eşinin kardeşi Kutlay Oğuz'u öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Karip Oğuz'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmanın ardından konuşan anne Cihan Oğuz, 'Benim kızımı bir hayvan gibi doğradılar. İki tane güzel gül gibi evladım şu an toprakta, onun cezalandırılmasını istiyorum dedi.Küçükçekmece'de 10 Kasım 2018 tarihinde Karip Oğuz (53), eşi Zahide Oğuz (43) ile eşinin kardeşi Kutlay Oğuz(38)'u silahla vurarak öldürdü. Karip Oğuz, olaydan sonra 155'i arayarak teslim oldu. Eşini ve kayınbiraderini öldüren Oğuz'un yargılanmasına bugün devam edildi.Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu olarak yargılanan sanık Karip Oğuz ve taraf avukatları katıldı. Duruşmayı izleyenler arasında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleri de vardı.'O NUMARA ARANDIĞINDA HER ŞEY ORTAYA ÇIKACAĞINI SÖYLEDİDuruşmada söz alan sanık Oğuz, mahkemeye bir telefon numarası sunarak 'Açık görüş sırasında bana bir telefon verildi. Bir çocuk açık görüş sırasında 'Bana bunu bir abla gönderdi' dedi. O numara arandığında her şeyin ortaya çıkacağı söyledi dedi. Sanığın avukatı mahkemeden, söz konusu numaranın incelenmesini ve maktullerin konumlarının bulunmasını talep etti.Bunun üzerine söz alan müşteki Avukatı Müjde Tozbey Erden, şikayetçi olduklarını ifade ederek sanığın söz konusu talebinin duruşmayı uzatmaya yönelik ve yersiz bir iddia olduğunu söyledi.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Oğuz'un telefon incelemesi yönündeki talebini reddederek, sanığın tutukluluk halinin devamına ve tanıkların dinlenmesi için duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine hükmetti.İDDİANAMEDENBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Karip Oğuz'un 'Eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Kasten öldürme suçundan müebbet ve 'Ruhsatsız silah bulundurmak suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.BENİM İKİ TANE EVİMİ YIKTIDuruşmanın ardından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği basın açıklaması düzenledi. Açıklamada konuşan maktullerin ağabey Arif Oğuz, 'Duruşmada katil sanık kendini haklı çıkarmak için bazı yalanlar uydurdu. Ablamı bilerek ve tasarlayarak öldürmüştür. Biz bunun peşini bırakmayacağız. İnşallah hak ettiği cezayı Türk adaleti ona verecektir dedi.Anne Cihan Oğuz ise, 'Benim iki tane evimi yıktı, tarumar etti. İki aile yıkıldı, söndü gitti. Ben yaşlıyım, yollar uzun. Benim iki tane güzel evladım toprakta. O da hak ettiği cezayı alsın, cezasını çeksin benim istediğim budur diye konuştu.