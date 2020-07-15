Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki termal tesiste 5 ay önce evlendiği eşi ile kayınvalidesini öldürerek kaçan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste 11 Temmuz Cumartesi günü meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, temizlik için odaya giden görevliler, anne Melahat Önlütürk ile kızı Gülsüm Zeynep Önlütürk K.'yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, anne ve kızının silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrılmak üzere olduğu eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan İ.K.'yi yakalamak için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı titiz bir çalışma başlattı. Sakarya başta olmak üzere çevre illerde de çalışma başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince takibi gerçekleştirilen zanlı İ.K., Kocaeli ilinde yakalandı. Dün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen İ.K.'nın işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan şüpheli Geyve Adliyesine sevk edildi.

Geyve Adliyesinde hakim karşısına çıkartılan şüpheli İ.K. tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na gönderildi. - SAKARYA