Eşi ve kayınvalidesini yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı

Esenyurt'ta işe gitmek için evden çıkan eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaralayıp tüfekle ateş açtığı iddia edilen Hüseyin İsenç'in, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin İsenç, müştekiler Ergül İsenç ve Ayşe Öksüzömer ile tarafların avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunması sorulan İsenç, müştekileri öldürme amacı bulunmadığını, eşi olan müşteki Ergül İsenç'in ailesinin başından beri evliliklerine karşı çıktığını savundu.

İsenç, eşinin, kayınvalidesi Ayşe Öksüzömer'in etkisiyle çocuklarıyla ilgilenmediğini, en ufak tartışmalarında polisi aradığını, annesiyle plan yaparak kızını alıp sığınma evine gittiğini söyledi.

Eşinin kendisini aldattığını iddia eden İsenç, olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"Eşimin ailesi ile yakın oturuyoruz. Olay günü balkondayken eşim ve kayınvalidemin evden çıktığını gördüm. Konuşmak için yanlarına gitmeye karar verdim. Bıçak ve tüfeği korkutmak maksadıyla yanıma almıştım. Yanlarına gidip konuşmak isteyince her ikisi de hakaret ederek ellerindeki çantalarla üzerime saldırdılar. Bunun üzerine korkutmak için bıçağı çıkarıp salladım. Ayrılıp uzaklaşmaya başladıklarında ise korkutmak için tüfekle arkalarından ateş ettim. Olay, geçmişten gelen tüm hadiselerin etkisiyle ve kayınvalidemin eşimi bana karşı kışkırtmasından meydana gelmiştir."

"Vücudumda 17 bıçak darbesi var"

Müşteki Ergül İsenç ise evlilikleri boyunca eşinin sürekli kendisine şiddet uyguladığını, birçok kez karakola başvurduğunu ancak eşinin tehditleri nedeniyle şikayetleri geri almak zorunda kaldığını anlattı.

Boşanma davası da açtığını ancak bunu da eşinin tehditleri nedeniyle geri çektiğini ifade eden İsenç, sanığı aldatmadığını ifade etti.

Telefonla görüştüğü eşiyle boşanma konusunda anlaştıklarını belirten İsenç, "Annemle beraber işe gitmek için evden çıktığımızda sanık arkamızdan geldi. Bana bıçakla vurdu. Kendisine çanta ile saldırmadık ve aramızda bir tartışma yaşanmadı. Vücudumda 17 bıçak darbesi var. Tüfekle ateş etmesi nedeniyle de yaralandım. Olay sırasında elinde 2 bıçak vardı. Anneme de bıçakla saldırdı. Bulunduğumuz yere insanlar gelince sanık bizi bırakıp kaçtı. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Müşteki Ayşe Öksüzömer de kızı kendilerine sığındığında sanığın evlerini basıp tehditte bulunduğunu öne sürerek, "İçki içer, kumar oynar. Kendilerine aldığımız evi dahi tehditle satmıştır. Beni de 3 yerimden bıçakla yaraladı. Kaçmaya çalışırken arkamızdan ateş etti. Benim, 3 çocuğu olan kızımın yuvasını yıkmak gibi bir amacım olamaz." dedi.

Duruşmada daha sonra tanıklar dinlenildi.

Müşteki avukatları da söz alarak, sanığın cezaevinden gönderdiği mektuplarla tehditlerine devam ettiğini ve tahliye olması halinde müştekilerin hayati tehlikesinin devam edeceğini belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müştekilerin davaya "katılan" sıfatıyla kabulüne hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, sanığın sabıkasında bahsi geçen cezalara ilişkin kararların dosyaya konulmasına ve dinletilmek istenen bazı tanıkların bir sonraki duruşmada hazır edilmesi için adreslerine davetiye gönderilmesine karar verdi.

Müşteki İsenç ile sanık İsenç arasındaki görüşmelere ilişkin HTS kayıtlarının ilgili kurumdan istenilmesine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hüseyin İsenç'in Ergül İsenç ile evli oldukları ve ailevi nedenlerden dolayı olay öncesi aralarında birçok kez tartışma yaşandığı belirtildi.

Olay günü sanık İsenç'in evden çıkan müştekiler Ergül İsenç ve Öksüzömer'i takip ettiği, koşarak yanlarına gittiği ve elinde bulunan bıçakla önce eşini, sonra da kayınvalidesi Öksüzömer'i çeşitli yerlerinden yaraladığı aktarılan iddianamede, müştekilerin ayağa kalkıp kaçmaya çalıştıkları sırada, sanığın boynunda asılı bulunan tüfekle Ergül İsenç'e ateş edip kaçtığı ifade edildi.

Olayda kullanılan silahın da ruhsatsız olduğuna değinilen iddianamede, sanığın Ergül İsenç'e yönelik eylemi nedeniyle "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve kayınvalidesi Ayşe Öksüzömer'e karşı "nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 26 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Kaynak: AA