Eşi ve kayınvalidesini yaralayan sanığın 40 yıla kadar hapsi istendi

Esenyurt'ta işe gitmek için evden çıkan eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaralayıp tüfekle ateş açtığı gerekçesiyle yargılanan Hüseyin İsenç'in "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "üst soyu öldürmeye teşebbüs" suçlarından 26 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin İsenç ile tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet Savcısı Şevket Hazar'ın esas hakkındaki mütalaasında, Ergül İsenç'in 17 yıldır evli olduğu sanıkla anlaşmazlıklar yaşadığı, bu sebeple değişik zamanlarda evden uzaklaştığı, kadın sığınmaevine başvurduğu ve sanığın takibi nedeniyle sığınmaevini değiştirdiği belirtildi.

Olay tarihinde sanık Hüseyin İsenç'in tartışma sonucunda eşi Ergül İsenç ile kayınvalidesi Ayşe Öksüzömer'i hayati tehlikeye neden olacak şekilde bıçakla yaraladığı, ardından hedef gözeterek tüfekle ateş ettiği ancak eyleminin isteği gibi sonuçlanmadığı aktarılan mütalaada, sanığın "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "üst soyu kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 26 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tarafların avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Sanık Hüseyin İsenç de "Benim karşı tarafla bir husumet ve düşmanlığım yok. Boşanmayı kabul etmemesi sebebiyle olaylar bu noktaya gelmiştir. Benim kendilerini öldürmek gibi bir kastım yoktur. Çocuklarım mağdur durumdadır. Olaydan dolayı pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Taraf avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre veren mahkeme, sanığın tahliye talebini reddederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hüseyin İsenç'in Ergül İsenç ile evli oldukları ve ailevi nedenlerden dolayı olay öncesi aralarında birçok kez tartışma yaşandığı belirtildi.

Olay günü sanık İsenç'in evden çıkan Ergül İsenç ve annesi Ayşe Öksüzömer'i takip ettiği, koşarak yanlarına gittiği ve elindeki bıçakla önce eşini, sonra kayınvalidesini çeşitli yerlerinden yaraladığı aktarılan iddianamede, müştekilerin ayağa kalkıp kaçmaya çalıştıkları sırada, sanığın boynunda asılı tüfekle Ergül İsenç'e ateş edip kaçtığı ifade edildi.

Olayda kullanılan silahın ruhsatsız olduğu bildirilen iddianamede, sanığın Ergül İsenç'e yönelik eylemi nedeniyle "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve kayınvalidesi Ayşe Öksüzömer'e karşı ise "nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 26 yıldan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Kaynak: AA