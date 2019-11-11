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Eşi ve kızının yüzünü naylon poşetle yakan şahıs tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde eşi ve kızının yüzüne naylon dökerek yakan ve gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan şahıs, yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

11.11.2019 22:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 22:11Eşi ve kızının yüzünü naylon poşetle yakan şahıs tutuklandı
'nın Doğubayazıt ilçesinde eşi ve kızının yüzüne naylon dökerek yakan ve gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan şahıs, yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ramazan İ. (27), naylon poşeti yakıp eriterek daha önce dövdüğü eşi M.İ.'nin (20) yüzüne damlatarak yakmıştı. Aynı şekilde 3 yaşındaki kızı N.İ.'nin de yüzünü yakan Ramazan İ., polis tarafından gözaltına alınmıştı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan yeniden yakalama kararı sonrasında bugün saat 15.00 sularında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ramazan İ., işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak Doğubayazıt T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - AĞRI

Doğubeyazıt, Ağrı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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