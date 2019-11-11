Eşi ve kızının yüzünü yakıp serbest kalmıştı; tutuklandı (Tüm görüntülerle)

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, naylon poşeti yakıp, eriterek, eşi M.İ. (20) ile kızı N.İ.'nin (3) yüzlerine damlatan ve emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalan Ramazan İ. (27) hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ramazan İ.'nin polis zoruyla adliyeye götürülmesine karar verildi. Ramazan İ., savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi, ardından tutuklanarak cezaevine kondu.

Olay, 8 Kasım'da, Doğubayazıt'a bağlı Büyük Ağrı Mahallesi Funda Sokak'ta meydana geldi. Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen, eve alkollü gelen Ramazan İ., 14 yaşında evlendiği eşi M.İ.'yi dövdü. Ramazan İ., daha sonra yaktığı naylon poşeti eriterek, eşinin yüzü ile ayaklarına damlattı. Annesinin çığlıklarını duyan N.İ. ise bu sırada odaya girdi. Ramazan İ., kızının ise alnını eriyen naylon ile yaktı. Evden yükselen sesler üzerine komşular, polis çağırdı. Polis ekipleri, M.İ. ile kızı N.İ.'yi hastaneye götürdü, tedavisinin ardından da ifadesine başvurdu. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla M.İ. ile kızı H.İ. ve oğlu E.İ. (2) sığınma evine yerleştirildi. Gözaltına alınan Ramazan İ. ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili yapılan haberlerden sonra Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ramazan İ.'nin, ifadesi alınmak üzere, polis zoruyla adliyeye götürülmesine karar verildi.

TUTUKLANDI

Ramazan İ., güvenlik güçleri tarafından yakalanarak, ikinci kez gözaltına alındı. Savcılık kararı ile polis zoruyla adliyeye götürülen Ramazan İ., savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Ramazan İ. tutuklanarak cezaevine kondu.