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Eşi ve kızının yüzünü yaktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ramazan İ. (27), eşi M.İ.?yi (20) önce dövdü, ardından da naylon poşeti yakıp eriterek yüzüne damlattı.

10.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:05Eşi ve kızının yüzünü yaktı

'nın Doğubayazıt ilçesinde Ramazan İ. (27), eşi M.İ.?yi (20) önce dövdü, ardından da naylon poşeti yakıp eriterek yüzüne damlattı. Aynı yöntemle 3 yaşındaki kızı N.İ.'nin de yüzünü yakan Ramazan İ., gözaltına alındı. Ramazan İ. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.İ ve 2 çocuğu sığınma evine yerleştirildi.

Olay, önceki akşam Doğubayazıt ilçesi Büyük Ağrı Mahallesi, Funda Sokak'ta meydana geldi. Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen, eve alkollü gelen Ramazan İ., 14 yaşında evlendiği eşi M.İ.'yi dövdü. Ramazan İ. daha sonra, yaktığı naylon poşeti, eşinin yüzüne ve ayaklarına damlattı. Annesinin çığlıklarını duyan N.İ. odaya girdi. Ramazan İ., kızının da anlını eriyen naylon ile yaktı.

Evden gelen bağırışlar üzerine komşuları, polise verdi. Gelen polis ekipleri, M.İ. ile kızı N.İ.'yi hastaneye götürdü, tedavisinin ardından da ifadesine başvurdu.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla M.İ. ile kızı H.İ. ve 2 yaşındaki oğlu E.İ. sığınma evine yerleştirildi. Kısa sürede yakalanan Ramazan İ. ise gözaltına alındı. Ramazan İ., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

'6 YILDIR ŞİDDET GÖRÜYORUM?

Evlendiği günden beri eşinden şiddet gördüğünü söyleyen M.İ., yetkililerden yardım istedi. Kendisinin ve ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını belirten M.İ., "6 yıllık evliyim. Evlendiğim günden beri eşimden şiddet görüyorum. Eşim benim çocuklarımın başına birşey getirmeden, bizi öldürmeden devlet büyüklerim yardım etsin. Eşim naylon poşetle yüzümü, ayaklarımı yaktı. Çocuklarımı dövdü. Beni, gözümü yakmakla tehdit etti. Bugüne kadar çocuklarım için katlandım, ancak devlete sığınmak istiyorum" diye konuştu.



Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel

Kaynak: DHA

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