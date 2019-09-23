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20 gün önce bebeğini kaybeden Seren Serengil, teknede bikinisiyle dans etti

Eylül ayının başında eşi Yaşar İpek'le yaşadığı sorunlardan dolayı 6 haftalık bebeğini kaybeden Seren Serengil, yaşadığı zor günleri atlatmak için tatile çıktı. Serengil'in teknede bikinili dans ettiği video ise dikkat çekti.

23.09.2019 14:26

Geçtiğimiz sene Mayıs ayında şarkıcı Yaşar İpek'le dünyaevine giren Seren Serengil, tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Tedavi sürecinde eşiyle evliliği krize giren Serengil, İpek'ten şiddet gördüğünü söyleyerek boşanma davası açtı. Eylül ayının başında 6 haftalık bebeğini düşüren Serengil'in Instagram hesabından teknede dans ettiği videoyu paylaştı.

BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Yaşar İpek'in Seren Serengil'i tüp bebek tedavisi sırasında "Mitokondri nakli" yaptırdığı gerekçesiyle suçlamış "Soyuma başka soy karışacak. Ben bu durumu kabul edemem" deyip boşanma gerekçesini açıklamıştı. İpek'in açıklamalarından sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seren Serengil 6 haftalık bebeğini kaybetti.

TEKNEDE DANS ETTİ

Yaşadığı zor günleri atlatmaya çalışan Serengil, tatile çıktı. Geçtiğimiz gün bikinili pozunu paylaşan Serengil, bu sefer de teknede dans ettiği görüntüleri paylaştı. Serengil, dans videosuna şu notu ekledi: "Pazar böyle tatlı kaçık arkadaşlarınızla. Bol neşeli enerji dolu geçsin bazen sevdiğiniz şarkıları avaz avaz dinlemek dans etmek çok iyi gelir dün beni çok neşelendirdiler bugün de sürprizleri varmış. Hepinizi öperim hayat kısa ve çok güzel, yaşayalım gitsin. Fon da en sevdiğim şarkı da çalıyor daha ne isterim."

20 gün önce bebeğini kaybeden Seren Serengil, teknede bikinisiyle dans etti

Seren Serengil, Yaşar İpek, Eylül, Magazin

YORUMLAR(19)
FALANCI FİŞMANCI :):Bİ SÜRELİĞİ NE YİNE GÜNDEMDESİNİZ HADİ HAYIRILI İŞLER
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12345:isterseniz çıplak dolaşın sizin kararınız ama bebeğimi kaybettim diyerek oyuncak bebekle fotoğraf paylaşım üstünden bikaç gün geçtikten sonra vur patlasın çal oynasın olunca insan biraz ikilemde kalıyor, sizin inandırıcılığınız azalıyor
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MUHSİN DEBRİYAJ:YORUMLARI OKUDUMDA GENELİ OLUMSUZ YÖNDE BEN DAHA NE DİYEYİM, ALLAH AKIL FİKİR VERSİN BU KADINA
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ADA:yalancı kadın uzaya falan gitsede kurtulsak
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GGRLLLLLLLLL:PARA VAR HUZUR VAR YAŞA GİTSİN KISKANANLAR ÇATLASIN BURDAKİLERDE
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VURUCUTİM216:Bu kadın yalancının teki.
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TİM0135:Canı cehenneme, cenin üzerinden reklam yapan vicdansız!
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RUZGAR ESER:İğrenç bi kadın bu herzaman hiçbir işe yaramayan asalak. . .
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D.PAŞALI:Yorum yapmaya bile gerek yok.
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YABANCİ ELLER:Yarasin seren hanim sefam olsun diyorsunuz yani ama bu nasil bebek kaybedipde ardindan oynamak annamadim. . . . .
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