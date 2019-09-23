20 gün önce bebeğini kaybeden Seren Serengil, teknede bikinisiyle dans etti

Geçtiğimiz sene Mayıs ayında şarkıcı Yaşar İpek'le dünyaevine giren Seren Serengil, tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Tedavi sürecinde eşiyle evliliği krize giren Serengil, İpek'ten şiddet gördüğünü söyleyerek boşanma davası açtı. Eylül ayının başında 6 haftalık bebeğini düşüren Serengil'in Instagram hesabından teknede dans ettiği videoyu paylaştı.

BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Yaşar İpek'in Seren Serengil'i tüp bebek tedavisi sırasında "Mitokondri nakli" yaptırdığı gerekçesiyle suçlamış "Soyuma başka soy karışacak. Ben bu durumu kabul edemem" deyip boşanma gerekçesini açıklamıştı. İpek'in açıklamalarından sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seren Serengil 6 haftalık bebeğini kaybetti.

TEKNEDE DANS ETTİ

Yaşadığı zor günleri atlatmaya çalışan Serengil, tatile çıktı. Geçtiğimiz gün bikinili pozunu paylaşan Serengil, bu sefer de teknede dans ettiği görüntüleri paylaştı. Serengil, dans videosuna şu notu ekledi: "Pazar böyle tatlı kaçık arkadaşlarınızla. Bol neşeli enerji dolu geçsin bazen sevdiğiniz şarkıları avaz avaz dinlemek dans etmek çok iyi gelir dün beni çok neşelendirdiler bugün de sürprizleri varmış. Hepinizi öperim hayat kısa ve çok güzel, yaşayalım gitsin. Fon da en sevdiğim şarkı da çalıyor daha ne isterim."