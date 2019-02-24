Eşi Yokken Evine Gelen Adamı Av Tüfeğiyle Öldürdü

Kaynak: DHA

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde evli ve 2 çocuk annesi Leyla U. (37), iddiaya göre, gece vakti eşi olmadığı sırada evine gelen Durmuş Tayyar'ı (38) av tüfeğiyle öldürdü.Korkuteli'ne bağlı Dereköy Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre kocası evde olmadığı sırada Leyla U.'nun evine gelen Durmuş Tayyar, konuşmak istediğini söyledi. Durmuş Tayyar'a karşı çıkan Leyla U., evinden uzaklaşmasını istedi. Tayyar bunu reddederken, evdeki av tüfeğini alan Leyla U. arka pencereden çıkarak, kapıya doğru yöneldi. Leyla U., evin kapısında bekleyen Durmuş Tayyar'ın başına tüfekle bir el ateş etti. Durmuş Tayyar olduğu yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Durmuş Tayyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir süredir eşinden ayrı yaşadığı ve 1 çocuğu olduğu belirtilen Durmuş Tayyar'ın cenazesi morga konulurken, Leyla U. ise jandarma tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü.- Antalya