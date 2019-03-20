Eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ, Taziyeleri Kabul Ederken Fenalaştı

Seda SayanZafer Çika'nın İzmir'de yapılan cenaze töreninin ardından Demet Akbağ İstanbul'a döndü. Usta oyuncu, önceki gün bir otelde taziyeleri kabul etti.

Fatih Terim, Seda Sayan, Doğa Rutkay, Seray Sever, İlker Aksum, Arzuhan Doğan Yalçındağ gibi birçok ünlü isim Akbağ'ı yalnız bırakmadı. 3 saat süren ziyarette bir ara tansiyonu düşen Demet Akbağ, verdiği kısa aranın ardından misafirlerini ağırlamaya devam etti.

ÜZÜNTÜDEN FENALAŞTI

Usta oyuncu taziyeleri kabul ettiği sırada yaşadığı üzüntüden dolayı fenalaştı. Tansiyonu düşen Akbağ, 10 dakika ara verdikten sonra taziyeleri kabul etmeye devam etti.

"BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ"

Demet Akbağ'ın yanına eşi Ece Binay ile gelen türkücü ve yönetmen Mahsun Kırmızgül, çıkışta şöyle konuştu: "Bu gibi durumlarda ne söylenir bilmiyorum ama Zafer abi gerçekten çok kibar, çok efendi, muhteşem bir insandı. Çok değerli benim için... Ailesine baş sağlığı diliyorum"

"DEMET AKBAĞ'I TOPARLAYACAĞIZ"

Eşi Kerimcan Kamal ile taziye ziyaretine giden Doğa Rutkay, "Alaçatı'da komşumuz bizim. Şimdi biz oradan nasıl geçeceğiz?" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Oyuncu, Demet Akbağ'ın durumunu soran muhabirlere ise şöyle yanıt verdi: "Çok zor, toparlayacak, toparlayacağız. Onlar çok mükemmel bir çiftti, Zafer abi çok zarif ve mükemmel bir adamdı."

"ÇOK DEĞERLİ ARKADAŞIMIZDI"

Fatih Terim, yakın dostum dediği Zafer Çika için çok üzgün olduğunu söyledi. Terim, "Hepimizin çok sevdiği, çok değerli bir arkadaşımızdı. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

"ALLAH DEMET'E SABIR VE GÜÇ VERSİN"

Hülya Koçyiğit, "Çok büyük bir acı. Demet'in bu acısını tüm kalbimle paylaşıyorum. Allah ona büyük sabır ve güç versin, kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Allah oğluna bağışlasın" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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