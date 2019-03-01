ESİAD'dan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hamlesi

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği adını alarak ESİAD'ın toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak anlamında ön aldığını ifade eden ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, iş dünyasında kadının önemli bir rolü olduğunu belirtti.

Kadının iş yaşamında daha fazla yer almasının ekonomiye büyük katkılar sağlayacağını söyleyen Sivri, "Gelişmiş ülkelerde daha fazla kadının iş yaşamında olduğunu görüyoruz. Kadının aktif olduğu alanlarda başarı daha fazla oluyor ve bu sayede ülkelerin gelişmişlik düzeyi artıyor. Sadece iş yaşamında değil siyaset de dâhil olmak üzere hayatın her alanında kadının rolünün artması için dernek olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Unutmamalıyız ki, tek kanatla uçmamız mümkün değil" dedi.

ESİAD Global Compact Kadının Güçlenmesi İzmir Platformu Yürütücülüğünü Üstlendi

Bu doğrultuda 2019 yılında değişik projelere de imza atacaklarını belirten Sivri, ESİAD'ın Global Compact Kadının Güçlenmesi İzmir Platformu'nun yürütücüsü olduğunu, bu projenin lansmanın da 5 Mart 2019 tarihinde "İşyerinde Kadının Güçlenmesi Zirvesi" ile yapılacağını ifade etti. Sivri, "5 Mart'ta üyelerimiz başta olmak üzere İzmirli tüm şirketlerimizi etkinliğimizde Kadının Güçlenmesi İlkelerini desteklemeye ve imzalamaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler