Esila Deniz'in düşüp yaşamını yitirdiği binanın iskanı alınmamış - CENAZE

Esila Deniz'in düşüp yaşamını yitirdiği binanın iskanı alınmamış(2)TOPRAĞA VERİLDİEvinin salonunda oynadığı sırada yaslandığı salon penceresi dışındaki camın yerinden çıkması sonucu 4'ncü kattan düşerek hayatını kaybeden 2,5 yaşındaki Esila Deniz Ay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda...

03.07.2020 17:31 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:41
Esila Deniz'in düşüp yaşamını yitirdiği binanın iskanı alınmamış(2)
TOPRAĞA VERİLDİ
Evinin salonunda oynadığı sırada yaslandığı salon penceresi dışındaki camın yerinden çıkması sonucu 4'ncü kattan düşerek hayatını kaybeden 2,5 yaşındaki Esila Deniz Ay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çocuğun cenazesi, Gebze Mezarlığı'nda ailenin akrabaları ve yakınlarının katıldığı sosyal mesafeye uyularak kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.
ACILI ANNE: BİZ MÜTEAHHİDİN KURBANI OLDUK
Yasal olarak haklarını arayacaklarını söyleyen Esila'nın amcası Mehmet Emin Ay, "Çürük evler yapıyor müteahhitler. Allah'a havale ediyoruz. Ama yasal olarak da hakkımızı arayacağız. Yaptıkları camlar ve balkonların hepsi çürüktü. Benim yeğenim gitti." dedi.
Anne Ayşegül Ay ise, "Biz müteahhidin kurbanı olduk" diyerek gözyaşı döktü. Cenazenin defnedilmesinin ardından, acılı anne kızının elbisesini mezarın üzerine örttü. Esila Deniz’in düşüp yaşamını yitirdiği binanın iskanı alınmamış - CENAZE

Kaynak: DHA

Etiketler: Adli Tıp Kurumu, Anne, Güncel, Haber
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