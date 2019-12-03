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Esila'nın annesi: Özel çocuk anneleri çocuklarının her şeyidir

ISPARTA'da oturan ve Türkiye'de ender görülen 'angelman sendrom'lu Esila Cıgalı (8), ailesinin desteğiyle yaşama tutunuyor.

03.12.2019 13:59 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:59Esila'nın annesi: Özel çocuk anneleri çocuklarının her şeyidir

ISPARTA'da oturan ve 'de ender görülen 'angelman sendrom'lu Esila Cıgalı (8), ailesinin desteğiyle yaşama tutunuyor. Anne Fatma Karaaslan Cıgalı (35), "Özel çocuk anneleri çocuklarının eli kolu, gözü, sözü, zihni her şeyidir. Evlat korunur elbet ama bizler hiç uyumayız, yemek yemeyiz, kahkahalar atamayız. Sadece bebeğimiz için yaşarız" derken, engellilerin sadece 3 Aralık'ta hatırlanmaması gerektiğini söyledi.

'da MHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve ev hanımı olan Fatma Karaaslan Cıgalı, kızı Esila'nın 1 yaşındayken yaşıtlarının gerisinde olduğunu fark etti. Eşiyle birlikte hastaneye götürdükleri Esila'nın Türkiye'de ender görülen angelman sendromu rahatsızlığı olduğunu öğrenen Fatma Karaaslan Cıgalı, kızının çeşitli eğitimlerle hayatını devam ettirebilmesi için mücadeleye başladı. 4 yaşında kreşe giden Esila, şu an da özel eğitim uygulama okuluna ve rehabilitasyon merkezinde eğitimlerini sürdürüyor.

Fatma Karaaslan Cıgalı, Esila'nın hastalığının tedavisi olmadığını belirterek, "Eğitimle bir yerlere gelebiliyor. Hayatını devam ettirilmesi için uğraşıyoruz. Esila halen bebek gibi. Ailemin desteği çok. Maddi ve manevi her imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Evimiz, arabamız olmasın, sağlımız yerinde olsun" dedi.

'SADECE BEBEĞİMİZ İÇİN YAŞARIZ'

Anneliğin kutsal olduğunu vurgulayan Fatma Karaaslan Cıgalı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Demirören Ajansı'na şu açıklamayı yaptı:

"Her anne adayı gibi ben de yavrumla ilgili hayaller kurdum. 9 ay parka gittim. Adımlar attım, onunla sohbet ettim ve bebeğimle yapılacak tüm hayalleri kurdum. Evladım dünyaya geldi. Ama planda olmayan bir şey vardı. Ben özel bir çocuk annesi olmuştum. Özel çocuk anneleri çocuklarının eli kolu, gözü, sözü, zihni her şeyidir. Evlat korunur elbet ama bizler hiç uyumayız, yemek yemeyiz, kahkahalar atamayız. Sadece bebeğimiz için yaşarız. Çünkü onlar 80 yaşına da gelse bizim hala bebeğimizdir, bebek olarak kalacaklardır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bugün bizi senede bir defa hatırlamanız için olan gün. ve çoğunuz bu günde sadece sosyal ağlardan bizim yanımızda oluyorsunuz, sadece bir gün. Yapmayın. Her gün bizler varız. Bizim çocuklarımızın doğum günleri dahi yokken sadece bir gün bizi hatırlamayın. Bizi hiç unutmayın."

'ENGELSİZ DÜNYA KURALIM'

Engellilere acınarak bakılmaması gerektiğini vurgulayan Fatma Karaaslan Cıgalı, "'Yazık' demeyin çünkü onların kalbi engelli değil, hissediyorlar. Engelli parklarını kullanmayın. Kaldırımlara araç park etmeyin. Onları sevmekten vazgeçmeyin. Çocuklarımız için parklar, kafeler, havuzlar yaşam alanları yapın. Onları toplumdan ayırmayın, ayırmasınlar. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'müz kutlu olsun. Her insan engelli adayıdır. Lütfen engelsiz dünya kuralım. Özel çocuklarımız biz annelerine bir şey olursa bu engelsiz dünyada sizlere emanet olsun. Gözümüz arkada kalmasın. Onlar size emanet" dedi.



Fatma Karaaslan, Türkiye, Isparta, Güncel

Kaynak: DHA

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