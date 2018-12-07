Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi Sibel Kulaksız, Muş
Valisi İlker Gündüzöz
ve güvenlik güçlerini ziyaret etti. Malazgirt Jandarma
Komutanı Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından şehidin eşi Sibel Kulaksız, Vali Gündüzöz'e ziyarette bulundu.
Vali Gündüzöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit binbaşının eşi Sibel Kulaksız ve kızını Muş'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Gündüzöz, "Bu ziyareti, eşinin katilinin ölü ele geçirilmesinden sonra yapmış olması bize ayrı bir mutluluk verdi. En azından şehidimizin kanı yerde kalmadı ve bu mutlulukla hanımefendiyi karşılamış olduk. İnşallah devletimize, milletimize kurşun sıkan bu hainlerin kökünü Türkiye
'den ve Muş'tan kazıyacağız." dedi.
Sibel Kulaksız da Vali Gündüzöz'ü ziyaret etmekten onur duyduğunu ifade ederek, "Eşimin katilleri en sonunda hak ettiği yeri buldu. Ben de buraya gelerek sizleri onurlandırmak istedim. Allah devletimize zeval vermesin. Biraz içim buruk ama bir o kadar da mutluyum. Hem eşimin katilinin bulunmasından hem de burada bulunduğum için çok mutluyum." diye konuştu.
"Şehidimizin kanı yerde kalmadı"
Valilik ziyaretinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Sibel Kulaksız, burada operasyona katılan polis özel harekat ekiplerini tebrik etti.
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
, operasyondan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bu olay bana nasip oldu, bundan çok mutluyuz. Sizin huzurunuzda operasyona katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlere sabır diliyorum. Bu operasyonda jandarma ile çok çaba sarf ettik. Şehidimizin kanı yerde kalmadı." ifadesini kullandı.
Daha sonra İl Jandarma Komutanlığına geçen Kulaksız'a, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal tarafından plaket takdim edildi.
Baykal, şehidin acısını derinden yaşadıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:
"Bizim için bir namus meselesiydi. Emniyet ve jandarma teşkilatıyla bu kansız teröristin öldürülmesinden dolayı büyük bir gurur yaşıyoruz. Bunlar çocukların katilleri oldukları için tüm teröristleri ülkemizde terör eylemleri yapamayacak şekilde etkisiz hale getirmek inancındayız. Buradan sizlere bir söz vermiş olalım. Son teröristi etkisiz hale getirene kadar güvenlik güçleri olarak mücadele edeceğiz. Bu terör ve terör örgütlerinin tamamı etkisiz hale geldikten sonra ülkemiz çok daha güzel ve huzurlu bir ülke olacak."
Sibel Kulaksız'a ziyaretinde kızı İrem Kulaksız da eşlik etti.
Olay
İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma unsurlarınca 27 Kasım'da, Malazgirt ilçesi Tatargazi köyünde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle "gri kategoride" yer alan sözde Erzurum
eyaleti doğu gücü sorumlusu "Zinar Amed" kod adlı Ali Akbaş
ve 27 Temmuz 2015'te Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden sözde Erzurum eyaleti doğu gücü Malazgirt- Bulanık
sorumlusu "Çektar Soro" kod adlı Muhammed Kaya, tespit edildikleri evde etkisiz hale getirilmişti.
Jandarma,Muş
07 Aralık 2018 Cuma 22:27