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'Eşin gözaltında' yalanıyla 30 bin liralık altınını dolandırdılar

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişi, 'Eşiniz gözaltına alındı' diyerek kandırdıkları Rukiye Bozkurt'un toplam 30 bin lira değerindeki altınını dolandırdı.

26.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:25 'Eşin gözaltında' yalanıyla 30 bin liralık altınını dolandırdılar

DENİZLİ'nin ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişi, 'Eşiniz gözaltına alındı' diyerek kandırdıkları Rukiye Bozkurt'un toplam 30 bin lira değerindeki altınını dolandırdı. , Bozkurt'un şikayeti üzerine 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çiftçi Süleyman Bozkurt'un (48) Çal'ın Aşağıseyit Mahallesi'ndeki evine dün öğle saatlerinde giden 2 kişi kapıyı çaldı. Kapıyı açan Bozkurt'un eşi Rukiye Bozkurt'a kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişi, iddiaya göre, "Eşiniz gözaltına alındı. Evinizdeki altınlar arasında çalıntı olanlar var. Bu nedenle incelenmek üzere bize vermeniz gerekiyor" dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan Rukiye Bozkurt, geçen Ağustos ayında 5 yaşındaki oğullarının sünnet merasiminde takılan toplam 30 bin lira değerindeki altınları bu kişilere teslim etti. Aradan 2 saat geçmesine rağmen eşinin eve dönmemesi üzerine Bozkurt, dolandırıldığını anladı. Eve dönen eşi Süleyman Bozkurt ile jandarmaya giden Rukiye Bozkurt, şikayetçi oldu. Jandarma, eşkali belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Süleyman Bozkurt, Jandarma, Çal, Güncel

Kaynak: DHA

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