Esin Kurt Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AMASYA SULUOVA belediye başkan adayı olan Esin Kurt isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AMASYA SULUOVA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Esin Kurt isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AMASYA SULUOVA adayı Esin Kurt kimdir? BTP AMASYA SULUOVA adayı Esin Kurt yüzde kaç oy aldı?

Esin Kurt Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AMASYA SULUOVA belediye başkan adayı olarak gösterilen Esin Kurt SULUOVA ilçesinde % 0,19 oranında oy almıştır. SULUOVA ilçesinde % 0,19 oranında oy olan Esin Kurt adlı BTP adayı toplamda 46 adet oy sayısına ulaştı.

AMASYA SULUOVA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.