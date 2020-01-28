Haberler » Güncel » Eşinden ayrılan pideci intihar etti - Haber

Eşinden ayrılan pideci intihar etti

Eşinden ayrılan pideci intihar ettiİZMİT'te, eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma giren pide restoranı işleten Mehmet Çelik (36), evde kendisini doğal gaz borusuna asarak intihar etti.

28.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:14
Eşinden ayrılan pideci intihar etti
İZMİT'te, eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma giren pide restoranı işleten Mehmet Çelik (36), evde kendisini doğal gaz borusuna asarak intihar etti.
Olay, Mahallesi Kar Çiçeği Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Eşiyle bir süre önce ayrılan ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen Mehmet Çelik, bir arkadaşı ile birlikte kaldığı evde kendisini asarak intihar etti. Sabah saatlerinde Çelik ile görüştükten sonra evden ayrılan arkadaşı A.A.(41), saat 11.00 sıralarında eve geri döndüğünde Mehmet Çelik'i mutfaktaki doğal gaz borusuna ipte asılı halde buldu. Aldığı bıçak ile ipi kesen A.A., daha sonra 112 Acile verdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Mehmet Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Polisin çalışmasının tamamlanmasının ardından Çelik'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eşinden ayrılan pideci intihar etti

Mehmet Çelik, Akarca, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:08  Zümra isminin anlamı - Zümra ne demek?
16:24  Mahzun nasıl yazılır? TDK'ya göre mahsun mu, mahzun mu?
16:23  Trabzonspor'un eski oyuncusu Ömer Kerim Ali Rıza kimdir? Ömer Rıza nereli, kaç yaşında?
16:16  Nalet nasıl yazılır? TDK'ya göre lanet mi, nalet mi?
15:56  Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin kimdir? Murat Şahin hayatı ve biyografisi!
28.01.2020 21:48:24