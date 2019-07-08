08.07.2019 08:15
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Eşinden ayrılıp bunalıma girince ikinci kez evini yaktı

Eşinden ayrılıp bunalıma girince ikinci kez evini yaktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşinden ayrıldığı için bunalıma giren bir şahsın, tinerle evini ateşe verdiği iddia edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşinden ayrıldığı için bunalıma giren bir şahsın, tinerle evini ateşe verdiği iddia edildi. Şahsın, yaklaşık 1 ay önce de evini yakmaya çalıştığı öğrenildi.

Yangın 23.30 sıralarında İzmit Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komşuoğlu Bulvarı üzerinde bulunan 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, abisi ile aynı binada oturan Y.Ö. adlı şahıs, eşinden ayrılınca bunalıma girdi. İki katlı binanın giriş katında yaşayan Y.Ö. eline aldığı tineri evin içine döküp tutuşturdu. Tinerin alev alması sonucu tutuşan eşyalarla alevler hızla büyüdü. Yangını gören üst kattaki abisinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, Y.Ö. ise olay yerinden kaçtı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında alevlerin sardığı ev söndürüldü. Büyük oranda yanan evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri evin içinde ağzı açık tiner dolu teneke kutu buldu. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri ise yaptıkları incelemede görgü tanıklarının ifadesi sonucu şahsın yaklaşık 1 ay önce de evi yaktığı bilgisine ulaştı. Olay yerinde bulunan tinere el koyan ekipler, Y.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

YORUMLAR (1)
CCC: Evini yakma sebebi baskadir. Kimse esinden ayrildigi icin evini yakmaz. Kendisine zarar verir esine zarar verir baska bir sey yapar ama kendi evini yakiyorsa bence sebep baskadir.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
09:49   (Özel) Tuzla'da polis ekiplerin yaşanan arbedeyi önlemek için havaya ateş açtığı anlar kamerada
09:45   Hamile kadına ve eşine trafikte dehşet yaşatan şahıs, ifade vermek için polis amirliğine geldi
09:40   Islık çalarak kurtuldular...Pakistanlı kardeşler, elleri kolları bağlı 4 gün boyunca dehşeti yaşadı
09:30   Adana'da sahte içkiye suçüstü
09:26   Sivas'ta otomobil devrildi: 6 yaralı
09:12   Ceyhan'da sahte içki operasyonu: 150 litre kaçak alkol ele geçirildi
09:07   Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı