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Eşinden ayrılmak istemeyen adam kendini yakmaya kalktı

Eşinden ayrılmak istemeyen adam kendini yakmaya kalktıANKARA - Başkent'te boşanma aşamasındaki eşinden ayrılmak istemeyen adam kendini ve evini yakmaya kalktı Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan S.

07.09.2019 19:24
Eşinden ayrılmak istemeyen adam kendini yakmaya kalktı
ANKARA - Başkent'te boşanma aşamasındaki eşinden ayrılmak istemeyen adam kendini ve evini yakmaya kalktı
Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan S.E1 aydır şiddetli geçimsizlikten dolayı ayrı olduğu ve barışmak istediği öğrenildi. S.E sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evinin kapısını kilitleyip, kendine benzin dökerek yakacağını ifade eden paylaşımlar yaptı. Paylaşımı gören akrabaları hemen olay yerine gelerek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri can güvenliği sebebiyle apartman sakinlerini dışarı çıkardı. Akrabaların ve arkadaşlarının çabaları sonuç vermeyince, eve eşi Ş.E çağrıldı. Ş.E 'ninde çabaları da sonuç vermedi. Yaklaşık 4 saat boyunca yapılan polislerin çabaları sonucunda S.E kapıyı açtı. Evin içinden çıkan S.E ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Eşinden ayrılmak istemeyen adam kendini yakmaya kalktı

Altındağ, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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