Eşinin dolandırıcı olduğu söylenen Zerrin Özer sessizliğini bozdu: Benim için bitmiştir

Usta sanatçı Zerrin Özer , geçtiğimiz hafta 3 yıldır birlikte olduğu Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Düğün görüntülerinin ardından 2. Sayfa programına telefonla bağlanan birçok kadın, Akıncı'nın dolandırıcı olduğu kendilerinden yüklü miktarlarda para aldığını iddia etti. Özer'in menajeri ise yaşanan olaylardan sonra basın açıklaması yaparak evlilik birliğini bozularak sonlandırılmasına karar verdiğini söylemişti. Murat Akıncı ile boşanmaktan vazgeçtiğini açıklayan Zerrin Özer, eşi Murat Akıncı'nın babasının açıklamalarını duyduktan sonra kesin olarak boşanma kararı aldı.

"EŞİMİ SEVİYORUM VE GÜVENİYORUM"

Murat Akıncı'nın babası, bugün 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak oğlunun dolandırıcı olduğunu Zerrin Özer'in mal varlığını elde etmek için evlendiğini söyledi.

"BOŞANMAKTAN VAZGEÇMİŞTİM"

Bunun üzerine canlı yayına telefonla bağlanan Zerrin Özer, sessizliğini bozarak şunları söyledi: "Boşanmaktan vazgeçmiştim ama benim doğrularımla vazgeçmiştim. Ama babası bağlandı ben hayatımda böyle bir şey hiç yaşamadım. Böyle bir şey olmadı ömrümde. çok ahlak kuralları içerisinde halktan yaşayan biriyim. Her insan hata yapabilir. Ne konuşacağımı gerçekten bilmiyorum. tek bir şey rica ediyorum ben boşanıyorum. Bunu da size söylemiş olayım. ne söyleyeceğimi bilemiyorum.

"HER KADIN HATAYA DÜŞEBİLİR"

3 yıl değil bir buçuk iki sene diyelim. Benden hiçbir şekilde bir şey istemedi. Zaten böyle bir şey olsa birlikte olmazdık. İyi niyetli olmak farklı aptal olmak farklı. Bizlerde hayatı biliyoruz fakat her kadın hataya düşebilir. Ben bunları bilmeden Seren Serengil'le öyle konuştum. Bizim meslekte her şey olabilir. Ben hayatım boyunca hep kendim görmek isterim. Ben zaten programlarınızı seyredemedim tansiyonum ve sinir sistemimden dolayı.

"BANA BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ"

Ben ondan bir şey istemiştim oda babasıydı oda size bağlandı. Şu saatten sonra bitmiştir. Ben böyle bir şey yapmam babasına beni düşündüğü için çok teşekkür ederim. Bu kadar yıldır insanları tanıyoruz. Ben çok iyi niyetli biri olabilirim ama başka bir şey olamazdı zaten. Ben şok içerisindeyim üzgünüm demiyorum çok sinirliyim. Aldatılmak gerçekten korkunç bir şey. Ben birçok konuda ona inandım çünkü insanların geçmişinde her şey olabilir. Bana babasının vefat ettiğini söylemiş ben şu an gerçek olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Sağlık durumum çok iyi değil bu konuyu bitirmiş olarak değerlendirin. Benim için şu andan itibaren bitmiştir. Bunları aydınlattığınız için çok teşekkür ederim. "

"EVDEN SES EKSİK OLMUYOR"

Zerrin Özer'in evine girerken görüntülenen Murat Akıncı ise rahat tavırlarıyla herkesi şaşırttı. Özer'in komşularının söylediğine göre de evden bağrış sesleri, korkunç küfürler hiç eksik olmuyor.